Мила Кунис, которой 14 августа исполнился 41 год, сыграла во многих фильмах и сериалах разнообразных жанров. Кино 24 расскажет о лучших лентах с актрисой, которые сделали ее известной.
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"В пролете"
В центре комедийной мелодрамы композитор Питер Бреттер, который расходится с Сарой после 5 лет отношений. Она взамен выбрала другого музыканта – рокера-британца. Питер решает отдохнуть и едет на Гавайи, но в соседнем номере отдыхает его бывшая.
Мила Кунис сыграла Рейчел, регистраторшу в отеле на Гавайях. Эта роль дала мощный толчок в карьере звезды. Критики назвали ее актрисой, знающей свою работу и имеющей целеустремленную энергию.
Мила Кунис в фильмах / Кадр из фильма
"Черный лебедь"
Психологический триллер рассказывает о балерине Нине Сейерс, которая стремится достичь совершенства в постановке "Лебединого озера". Она должна сыграть две разные роли. Чтобы сыграть черного лебедя на уровне с белым, ей надо разбудить свою темную сущность. Здесь Мила Кунис сыграла другую молодую балерину Лили, которая хочет забрать у нее роль.
Кунис – замечательная альтернатива Портман; такая же податливая и мрачная, но с самоуверенной улыбкой, в то время, как Портман – наивная и робкая,
– писали критики.
Мила Кунис в фильмах / Кадр из фильма
"Друзья по сексу"
Это романтическая комедия, где речь идет о двух друзьях – Джейми и Дилана, которые решают начать интимные отношения без обязательств, оставляя дружбу на первом месте. Однако, их договоренность осложняется, когда между ними начинают возникать настоящие чувства.
Мила Кунис сыграла молодую и красивую Джейми, которая и подлавливает Дилана для работы в Нью-Йорке, а потом влюбляется в него.
Мила Кунис в фильмах / Кадр из фильма
"Макс Пейн"
Экшн-фильм, основанный на популярной видеоигре, рассказывает историю детектива Макса Пейна, который стремится отомстить за убийство своей семьи. Макс попадает в мир коррупции и насилия, где он вынужден бороться с потусторонними силами и выявить заговор, угрожающий городу.
Роль в этом боевике уже не с таким восторгом встретили критики, но Мила Кунис качественно изобразила свою персонажку.
Мила Кунис в фильмах / Кадр из фильма
Мила Кунис иногда отмечалась неоднозначными заявлениями, вроде, называла борщ русским блюдом или холодно отзывалась о родном городе. Но с начала полномасштабного вторжения Мила с мужем собрала более 30 миллионов долларов для украинцев и говорила, что гордится своими корнями.