Лучшие фильмы с Шоном Коннери в главных ролях, которые обожали миллионы

Голливудский актер Шон Коннери мог бы сегодня отмечать свой день рождения, однако его жизнь оборвалась в 2020 году. Но лучший способ почтить память выдающегося человека – это отдать дань уважения его творчеству.

24 Канал предлагает выбрать один фильм из списка, в котором актер в полной мере раскрыл свой талант.

"Доктор Ноу", 1962

Рейтинг IMDb: 7,2

Это первый из 25 фильмов о Джеймсе Бонде. По сюжету главный герой отправляется на Ямайку, где должен расследовать исчезновение одного из британских агентов. Он попадает на базу доктора Джулиуса Ноу, который хочет сорвать программу запуска ракет-носителей.

"Доктор Ноу": смотрите онлайн трейлер фильма

Что говорят критики: обозреватель The New York Times воспринял фильм как легкое, веселое и намеренно нереалистичное развлечение, а не серьезное шпионское кино. Он отмечал, что Шон Коннери создал привлекательного и харизматичного Бонда, но сам фильм больше напоминает фантастическое приключение с юмором и преувеличениями, чем реалистичный триллер.

"Убийство в Восточном экспрессе", 1974

Рейтинг IMDb: 7,2

Это экранизация детективного романа Агаты Кристи. Эркюль Пуаро должен очень быстро добраться до Великобритании, поэтому решает воспользоваться поездом "Восточный экспресс". Но его поездка превращается в историю со страшным и загадочным убийством, которое нужно раскрыть.

"Убийство в "Восточном экспрессе"": смотрите онлайн трейлер фильма

Что говорят критики: Роджер Эберт назвал фильм чрезвычайно увлекательным классическим детективом, в котором все подсказки представлены зрителю, а огромный звездный состав придает картине особый шарм.

"Имя розы", 1986

Рейтинг IMDb: 7,7

Экранизация одноименного романа Умберто Эко, рассказывающая о событиях 1387 года в бенедиктинском монастыре на севере Италии. Туда приезжает монах-францисканец Уильям Баскервильский, чтобы заняться расследованием таинственных смертей монахов.

"Имя розы": смотрите онлайн трейлер фильма

Что говорят критики: Шейла Бенсон из Los Angeles Times была восхищена тем, насколько убедительно фильм создает мрачный образ монастыря XIV века, но считала, что режиссеру не удалось придать истории достаточного темпа и четкости.

"Горец", 1986

Рейтинг IMDb: 7,0

Рассел Нэш – главный герой фильма, родился в 1518 году. Он участвовал в битве, где получил смертельное ранение, но внезапно воскрес и стал бессмертным. Чтобы убить такого человека, нужно отрубить ему голову.

"Горец": смотрите онлайн трейлер фильма

Что говорят критики: Вальтер Гудман из The New York Times отнесся к фильму очень критично, считая его зрелищным, но пустым внутри. Он фактически упрекал "Горца" в том, что тот почти постоянно взрывается, дерутся и демонстрирует стиль, но при этом зрителю не за что переживать.

"Охота за „Красным октябрем“", 1990

Рейтинг IMDb: 7,5

События происходят в 1984 году. Командир новейшей советской подводной лодки "Красный октябрь", оснащенной атомными ракетами, выводит ее в море на учения. Но у него свой план – подойти как можно ближе к берегам США и сдаться американцам. Однако командование США считает, что это сигнал к началу новой войны.

"Охота за „Красным октябрем“": смотрите онлайн трейлер фильма

Что говорят критики: The New York Times писала, что персонажи фактически служат функциям сложного сюжета, а сам фильм не слишком убедителен.

Продолжая тему Шона Коннери, прочитайте и о подробностях его личной жизни. Нечто вас удивит.