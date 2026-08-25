24 Канал пропонує обрати одну стрічку зі списку, де актор на повну розкривав свій талант.

"Доктор Ноу", 1962

Рейтинг IMDb: 7,2

Це перший із 25 фільмів про Джеймса Бонда. За сюжетом, головний герой вирушає на Ямайку, де має розслідувати зникнення одного з британських агентів. Він опиняється на базі доктора Джуліуса Ноу, який хоче зірвати програму запуску ракет-носіїв.

"Доктор Ноу": дивіться онлайн трейлер фільму

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Що кажуть критики: Оглядач The New York Times сприйняв фільм як легку, веселу й навмисно нереалістичну розвагу, а не серйозне шпигунське кіно. Він відзначав, що Шон Коннері створив привабливого й харизматичного Бонда, але сам фільм більше нагадує фантастичну пригоду з гумором і перебільшеннями, ніж реалістичний трилер.

"Убивство у Східному експресі", 1974

Рейтинг IMDb: 7,2

Це екранізація детективного роману Агати Крісті. Еркюль Пуаро має дуже швидко добратись до Великобританії, тому вирішує скористатись потягом Східний експрес. Та його поїздка перетворюється на історію зі страшним із загадковим убивством, яке потрібно розв'язати.

"Убивство у Східному експресі": дивіться онлайн трейлер фільму

Що кажуть критики: Роджер Еберт назвав фільм надзвичайно розважальним класичним детективом, у якому всі підказки представлені глядачеві, а величезний склад зірок додає постановці особливого шарму.

"Ім'я троянди", 1986

Рейтинг IMDb: 7,7

Екранізація однойменного роману Умберто Еко, розповідає про події 1387 року у Бенедиктинському монастирі на півночі Італії. Туди приїздить монах-францисканець Вільям Баскервільський, щоб зайнятись розслідуванням таємничих смертей ченців.

"Ім'я троянди": дивіться онлайн трейлер фільму

Що кажуть критики: Шейла Бенсон з Los Angeles Times захопилась тим, наскільки переконливо фільм створює похмурий образ монастиря XIV століття, але вважала, що режисеру не вдалося надати історії достатнього темпу й чіткості.

"Горець", 1986

Рейтинг IMDb: 7,0

Рассел Неш – головний герой фільму, народився у 1518 році. Він брав участь у битві, де зазнав смертельного поранення, але раптово воскрес і став безсмертним. Щоб вбити таку людину, потрібно відрубати їй голову.

"Горець": дивіться онлайн трейлер фільму

Що кажуть критики: Вальтер Гудман із The New York Times поставився до фільму дуже критично, вважаючи його видовищним, але порожнім усередині. Він фактично дорікав "Горцю" тим, що той майже постійно вибухає, б'ється й демонструє стиль, але при цьому глядачеві мало за що переживати.

"Полювання за "Червоним жовтнем"", 1990

Рейтинг IMDb: 7,5

Події відбуваються у 1984 році. Командир новітнього радянського човна "Червоний жовтень", який є носієм атомних ракет, виводить його в море на навчання. Та у нього свій план – підійти якомога ближче до берегів США й здатись американцям. Однак командування США вважає, що це сигнал до початку нової війни.

"Полювання за "Червоним жовтнем"": дивіться онлайн трейлер фільму

Що кажуть критики: The New York Times писало, що персонажі фактично служать функціями складного сюжету, а сам фільм не дуже переконливий.

Продовжуючи тему Шона Коннері, прочитайте і про деталі його особистого життя. Дещо вас здивує.