Вы могли не узнать его: 7 фильмов и сериалов со звездой "Друзей"

Росс Геллер – далеко не единственная роль Дэвида Швиммера, заслуживающая внимания. Ко дню рождения актера, который он отмечает 2 ноября, 24 Канал подготовил подборку из 7 фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть.

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1. "Друзья" (Friends, 1994–2004)

Рейтинг IMDb: 8,8/10

Начать подборку, конечно же, стоит с сериала, который стал определяющим для карьеры Швиммера. На протяжении десяти сезонов он играл Росса Геллера – палеонтолога, который постоянно попадает в неудобные ситуации, переживает сложные отношения и пытается найти свое место в жизни.

Именно романтическая история Росса и Рэйчел стала одной из главных сюжетных линий ситкома. В то же время персонаж Швиммера запомнился не только своими чувствами, но и своеобразным чувством юмора, ревностью и забавными попытками казаться уверенным в себе.

"Друзья" сделали актера международной звездой, а его героя – одним из самых узнаваемых телевизионных персонажей 1990-х.

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"Друзья": смотрите трейлер сериала онлайн

2. "Братья по оружию" (Band of Brothers, 2001)

Рейтинг IMDb: 9,4/10

В этом военном мини-сериале Дэвид Швиммер предстал в совершенно ином амплуа. Он сыграл капитана Герберта Собела – офицера американской армии, отвечающего за подготовку бойцов роты Easy Company во время Второй мировой войны.

В отличие от добродушного Росса, Собел – строгий, требовательный и порой чрезмерно жесткий командир. Его методы тренировок вызывают недовольство подчиненных, а напряженные отношения с солдатами становятся одной из важных линий сюжета.

"Братья по оружию": смотрите трейлер сериала онлайн

3. "Американская история преступлений: Народ против О. Джей Симпсона" (2016)

Рейтинг IMDb: 8,4/10

Еще одна роль, в которой зрители смогли увидеть совершенно другого Швиммера, – Роберт Кардашьян в первом сезоне антологии "Американская история преступлений".

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Актер сыграл адвоката и близкого друга бывшего футболиста О. Джей Симпсона, которого судили за убийство бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рона Голдмана. Сериал воссоздает громкий судебный процесс 1995 года и показывает события с точки зрения участников юридического противостояния.

Интересно, что Роберт Кардашьян был отцом будущих звезд реалити-шоу Ким, Кортни и Хлои Кардашьян. Роль принесла Швиммеру номинацию на премию "Эмми" в категории "Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме".

"Американская история преступлений: Народ против О. Джей Симпсона": смотрите трейлер сериала онлайн

4. "Мадагаскар" (Madagascar, 2005)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Если хочется чего-то более легкого, стоит обратить внимание на анимационную франшизу "Мадагаскар". Именно голосом Дэвида Швиммера говорит Мелман – тревожный жираф, привыкший к комфортной жизни в зоопарке Центрального парка Нью-Йорка.

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Вместе со львом Алексом, зеброй Марти и бегемотихой Глорией он оказывается вдали от привычной среды. Друзьям приходится приспосабливаться к дикой природе, преодолевать трудности и учиться полагаться друг на друга. Мелман – один из самых забавных персонажей истории.

"Мадагаскар": смотрите трейлер сериала онлайн

5. "Интеллект" (Intelligence, 2020–2023)

Рейтинг IMDb: 6,3/10

В британском комедийном сериале Швиммер снова возвращается к юмору, но на этот раз его персонаж гораздо более самоуверен, чем Росс Геллер.

Актер играет Джерри Бернштейна – агента американского Агентства национальной безопасности, которого отправляют работать в британский Центр правительственной связи (GCHQ). Там он объединяется с аналитиком Джозефом Харрисом, и вместе они должны противодействовать киберпреступности.

Проблема в том, что Джерри не слишком хорошо вписывается в коллектив. Он самоуверен, надменный и любит демонстрировать свою значимость, хотя его методы далеко не всегда помогают команде.

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6. "Ничего, кроме правды" (Nothing but the Truth, 2008)

Рейтинг IMDb: 7,1/10

В центре сюжета – журналистка Рэйчел Армстронг, которая публикует материал, разоблачающий личность агентки ЦРУ. После этого от нее требуют назвать источник информации, однако женщина отказывается раскрывать конфиденциальные данные и рискует оказаться за решеткой.

Швиммер играет Рэя Армстронга – мужа главной героини. Его персонаж не находится в центре расследования, однако помогает показать, как профессиональный выбор журналистки влияет на ее личную жизнь и семью.

"Ничего, кроме правды": смотрите трейлер сериала онлайн

7. "Гусбампс: Исчезновение" (Goosebumps: The Vanishing, 2025)

Рейтинг IMDb: 6,7/10

Среди более поздних работ актера стоит обратить внимание на второй сезон сериала "Гусбампс", получившего подзаголовок "Исчезновение". На этот раз Швиммер играет Энтони Брюера – отца-одиночку, который вместе с детьми оказывается в центре жутких событий.

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История начинается с исчезновения подростков, после чего герои постепенно раскрывают тайны, связанные с их окружением. Обычная жизнь семьи превращается в череду загадок, опасностей и сверхъестественных явлений.

"Гусбампс: Исчезновение": смотрите трейлер сериала онлайн



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