Ви могли не впізнати його: 7 фільмів і серіалів із зіркою "Друзів"

Росс Геллер – далеко не єдина роль Девіда Швіммера, яка заслуговує на увагу. До дня народження актора, яке він святкує 2 листопада, 24 Канал підготував добірку з 7 фільмів і серіалів, які варто побачити.

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1. "Друзі" (Friends, 1994–2004)

Рейтинг IMDb: 8,8/10

Почати добірку, звісно, варто із серіалу, який став визначальним для кар'єри Швіммера. Упродовж десяти сезонів він грав Росса Геллера – палеонтолога, який постійно потрапляє в незручні ситуації, переживає непрості стосунки та намагається знайти своє місце в житті.

Саме романтична історія Росса та Рейчел стала однією з головних сюжетних ліній ситкому. Водночас персонаж Швіммера запам'ятався не лише своїми почуттями, а й специфічним почуттям гумору, ревнощами та кумедними спробами здаватися впевненим у собі.

"Друзі" зробили актора міжнародною зіркою, а його героя – одним із найбільш упізнаваних телевізійних персонажів 1990-х.

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"Друзі": дивіться трейлер серіалу онлайн

2. "Брати по зброї" (Band of Brothers, 2001)

Рейтинг IMDb: 9,4/10

У цьому воєнному мінісеріалі Девід Швіммер постав у зовсім іншому амплуа. Він зіграв капітана Герберта Собела – офіцера американської армії, який відповідає за підготовку бійців роти Easy Company під час Другої світової війни.

На відміну від добродушного Росса, Собел – суворий, вимогливий і часом надмірно жорсткий командир. Його методи тренувань викликають невдоволення підлеглих, а напружені стосунки з солдатами стають однією з важливих ліній історії.

"Брати по зброї": дивіться трейлер серіалу онлайн

3. "Американська історія злочинів: Народ проти О. Джей Сімпсона" (2016)

Рейтинг IMDb: 8,4/10

Ще одна роль, у якій глядачі могли побачити зовсім іншого Швіммера, – Роберт Кардашян у першому сезоні антології "Американська історія злочинів".

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Актор зіграв адвоката та близького друга колишнього футболіста О. Джей Сімпсона, якого судили за вбивство колишньої дружини Ніколь Браун Сімпсон і її друга Рона Голдмана. Серіал відтворює гучний судовий процес 1995 року та показує події з погляду учасників юридичного протистояння.

Цікаво, що Роберт Кардашян був батьком майбутніх зірок реаліті-шоу Кім, Кортні та Хлої Кардашян. Роль принесла Швіммеру номінацію на премію "Еммі" в категорії найкращого актора другого плану в мінісеріалі або телефільмі.

"Американська історія злочинів: Народ проти О. Джей Сімпсона": дивіться трейлер серіалу онлайн

4. "Мадагаскар" (Madagascar, 2005)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Якщо хочеться чогось легшого, варто звернути увагу на анімаційну франшизу "Мадагаскар". Саме голосом Девіда Швіммера говорить Мелман – тривожний жираф, який звик до комфортного життя в зоопарку Центрального парку Нью-Йорка.

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Разом із левом Алексом, зеброю Марті та бегемотихою Глорією він опиняється далеко від звичного середовища. Друзям доводиться пристосовуватися до дикої природи, долати труднощі й учитися покладатися одне на одного. Мелман – один із найбільш кумедних персонажів історії.

"Мадагаскар": дивіться трейлер серіалу онлайн

5. "Інтелект" (Intelligence, 2020–2023)

Рейтинг IMDb: 6,3/10

У британському комедійному серіалі Швіммер знову повертається до гумору, але цього разу його персонаж значно самовпевненіший за Росса Геллера.

Актор грає Джеррі Бернстайна – агента американського Агентства національної безпеки, якого відправляють працювати до британського Центру урядового зв'язку (GCHQ). Там він об'єднується з аналітиком Джозефом Гаррісом, і разом вони мають протидіяти кіберзлочинності.

Проблема в тому, що Джеррі не надто добре вписується в колектив. Він самовпевнений, пихатий і любить демонструвати власну значущість, хоча його методи далеко не завжди допомагають команді.

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"Інтелект": дивіться трейлер серіалу онлайн

6. "Нічого, крім правди" (Nothing but the Truth, 2008)

Рейтинг IMDb: 7,1/10

У центрі сюжету – журналістка Рейчел Армстронг, яка публікує матеріал про викриття особи агентки ЦРУ. Після цього від неї вимагають назвати джерело інформації, однак жінка відмовляється розкривати конфіденційні дані та ризикує опинитися за ґратами.

Швіммер грає Рея Армстронга – чоловіка головної героїні. Його персонаж не перебуває в центрі розслідування, проте допомагає показати, як професійний вибір журналістки впливає на її особисте життя та родину.

"Нічого, крім правди": дивіться трейлер серіалу онлайн

7. "Ґусбампс: Зникнення" (Goosebumps: The Vanishing, 2025)

Рейтинг IMDb: 6,7/10

Серед пізніших робіт актора варто звернути увагу на другий сезон серіалу "Ґусбампс", який отримав підзаголовок "Зникнення". Цього разу Швіммер грає Ентоні Брюера – батька-одинака, який разом із дітьми опиняється в центрі моторошних подій.

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Історія починається зі зникнення підлітків, після чого герої поступово розкривають таємниці, пов'язані з їхнім оточенням. Звичайне життя родини змінюється на низку загадок, небезпек і надприродних явищ.

"Ґусбампс: Зникнення": дивіться трейлер серіалу онлайн



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