Вайноні Райдер – 55: 5 культових фільмів з акторкою, які варто подивитись хоча б раз у житті

Саме тому 24 Канал зібрав добірку найкращих фільмів з Вайноною Райдер для ідеального кіновечора.

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"Бітлджюс" (1988)

Рейтинг IMDb: 7,4

Ексцентричне подружжя Мейтлендів раптово гине в автокатастрофі та стає привидами у власному будинку. Оскільки душі не можуть покинути межі маєтку, їм доводиться безпорадно спостерігати за переїздом нової галасливої родини. Невдовзі спокій мертвих порушує похмура донька нових власників. Аби швидше вигнати небажаних мешканців, привиди наймають дуже небезпечного потойбічного біоекзорциста Бітлджюса.

"Бітлджюс": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють унікальний візуальний стиль та фірмовий чорний гумор. Водночас експерти критикують фільм за дещо хаотичний темп розповіді.

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"Смертельний потяг" (1988)

Рейтинг IMDb: 7,1

Старшокласниця Вероніка неабияк втомилася від токсичної компанії популярних дівчат своєї школи. Втім, ситуація різко змінюється після знайомства з новим загадковим учнем Джей Ді. Хлопець пропонує радикальний спосіб боротьби зі шкільною елітою, і спершу це здається простою грою. Однак безневинні підліткові жарти швидко перетворюються на низку реальних жорстоких вбивств. Тепер героїня мусить зупинити свого небезпечного бойфренда за будь-яку ціну.

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"Смертельний потяг": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики захоплюються сміливим сценарієм та потужною хімією між головними акторами. Однак деякі рецензенти вважають тон розповіді занадто жорстоким для молодіжного кіно.

"Едвард Руки-ножиці" (1990)

Рейтинг IMDb: 7,8

Самотній літній винахідник створює штучну людину на ім'я Едвард. Творець раптово помирає і через це не встигає подарувати своєму творінню справжні руки. Замість них у хлопця назавжди залишаються гострі металеві леза. Якось добра місцева жінка забирає Едварда до типового американського передмістя, де він уперше знайомиться зі світом. Саме там юнак зустрічає місцеву красуню Кім і щиро в неї закохується.

"Едвард Руки-ножиці": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають зворушливий саундтрек та візуальну досконалість стрічки. Натомість окремі експерти сварять фільм за карикатурне зображення жителів передмістя.

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"Дракула" (1992)

Рейтинг IMDb: 7,4

Молодий юрист Джонатан Гаркер вирушає до віддаленої Трансільванії заради зустрічі з графом Дракулою. Він має допомогти аристократу з купівлею нерухомості в Лондоні. Під час візиту вампір випадково помічає портрет нареченої Джонатана – Міни. Дівчина виявляється точною копією його давно загиблої коханої. Через це Дракула ув'язнює юриста у своєму замку, а сам одразу вирушає до Англії за Міною.

"Дракула": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики хвалять неймовірні практичні ефекти та готичну атмосферу. Водночас експерти часто критикують штучний британський акцент Кіану Рівза та місцями надто театральну гру акторів.

"Перерване життя" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,3

Після невдалої спроби самогубства Сюзанна опиняється у психіатричній клініці. Там лікарі ставлять їй діагноз – межовий розлад особистості. У стінах закритого закладу дівчина знайомиться з іншими пацієнтками, але найбільше на неї впливає харизматична бунтарка Ліса.

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"Перерване життя": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють акторську гру Анджеліни Джолі та Вайнони Райдер. Однак кіноексперти критикують фільм за дещо передбачуваний сюжет і надмірну романтизацію психічних розладів.

Нещодавно свій день народження святкував Хоакін Фенікс. З цієї нагоди ми підготували добірку найкращих фільмів, де знявся актор.