Мишина начинала карьеру со сцены Киевского академического молодого театра, однако вскоре начала сниматься в кино, где быстро достигла высот. И хотя многие украинцы знают Ксению, как участницу проектов "Танцы со звездами" и "Холостячка", актерская карьера женщины отметилась замечательными лентами украинского кинематографа. 24 Канал подготовил подборку из 5 фильмов и сериалов с участием Ксении Мишиной, которые вы можете посмотреть на выходных.

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Сериал "Клятва врача"

Жанр: мелодрама

Год: 2021

Страна: Украина

В центре ленты – опытный врач Тамара Лаврова, которая полностью отдается работе. Женщина живет спокойной жизнью в браке, однако однажды все переворачивается вверх дрожью. Тамара узнает об измене мужчины, который к тому же исчез с немалым кредитом. Она рискует остаться без дома, поскольку кредиторы имеют целью отобрать квартиру. В отчаянии главная героиня обращается за помощью к криминальному авторитету, но чем же закончится их соглашение? С каждым эпизодом сериал держит все больше в напряжении.

"Клятва врача": смотрите онлайн первую серию

Сериал "Зломолчание"

Жанр: детектив

Год: 2021

Страна: Украина, Хорватия

Этот незаурядный сериал заинтересует всех любителей детективов и запутанных сюжетов, основанный на реальных событиях. События начинаются в небольшом городе Хорватии, где на берегу реки находят труп молодой девушки. В то же время в Киеве влиятельная бизнесвумен Ольга Романченко разыскивает бесследно исчезнувшую племянницу. Судьба сводит женщину с хорватским журналистом, который откроет ей ошеломляющие детали расследования. С развитием событий становится ясно, что и сама Ольга скрывает немало тайн, которые еще предстоит разгадать.

"Зломолчание": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериал "Крипосна"

Жанр: драма, исторический

Год: 2019

Страна: Украина

Классика жанра, которую всегда интересно просматривать. Сериал "Крипосна" рассказывает историю крепостной женщины Екатерины, которая борется за свои права в Нежине в 19 веке. Она – красивая и элегантная, владеет несколькими иностранными языками и играет на фортепиано. Однако все это бессмысленно, ведь девушка рождена в неволе. Кажется, Кате не место ни в мире дворян, ни в мире крепостных. В ленте показывают важные проблемы жизни украинцев во время крепостного права, рассказывая о приключениях главной героини и ее любовных делах.

"Крипосна": смотрите онлайн трейлер сериала

Фильм "Соседка"

Жанр: комедия, романтика

Год: 2022

Страна: Украина

Просмотр ненавязчивой комедии "Соседка" станет отличным вариантом проведения вечера со второй половинкой. Сюжет фильма крутится вокруг Петра – ярого холостяка, который поспорил с другом, который сможет прожить месяц с женщиной под одной крышей. По иронии судьбы на пороге парня однажды появляется эффектная шатенка Вероника. Оказывается, женщина работает учителем музыки, недавно рассталась с тираном и имеет детей. Однако другого выбора у Петра нет, ведь проиграть другу не хотелось бы. Прекрасное чувство юмора, жизнь во всех его проявлениях и любовные перипетии заставят затаить дыхание.

"Соседка": смотрите онлайн трейлер фильма

Сериал "Ты только мой"

Жанр: драма

Год: 2021

Страна: Украина

Сериал с напряженным сюжетом с элементами криминала не оставит в стороне ни одного поклонника Мишиной. Лента рассказывает историю Татьяны и Михаила, вместе воспитывающих названного сына Льва. Впрочем, уже в подростковом возрасте он показывает всю сложность своего характера. В то же время родная мать Льва выходит из колонии и стремится вернуть сына любой ценой. Это вызывает сильный резонанс в названной семье Льва, хотя становится очевидным, что права родной матери будут защищены. Какая же развязка будет в этом конфликте? И сможет ли мама, оказавшаяся криминальным авторитетом, вернуть родного сына?

"Ты только мой": смотрите онлайн трейлер сериала

Обратите внимание! Эти сериалы – часть архива украинских телеканалов. Они были сняты до начала полномасштабной войны России против Украины. С 24 февраля 2022 года телеканалы не сотрудничают с российскими актерами, которых вы можете увидеть в одних фильмах с Ксенией Мишиной.

Автор: Анастасия Доскоч