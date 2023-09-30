Мішина починала кар'єру зі сцени Київського академічного молодого театру, проте невдовзі почала зніматись у кіно, де швидко досягла висот. І хоча чимало українців знають Ксенію, як учасницю проєктів "Танці з зірками" та "Холостячка", акторська кар'єра жінки відзначилась чудовими стрічками українського кінематографа. 24 Канал підготував добірку із 5 фільмів та серіалів за участі Ксенії Мішиної, які ви можете переглянути на вихідних.

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Серіал "Клятва лікаря"

Жанр: мелодрама

Рік: 2021

Країна: Україна

У центрі стрічки – досвідчена лікарка Тамара Лаврова, яка сповна віддається роботі. Жінка живе спокійним життям у шлюбі, однак одного дня усе перевертається догори дриґом. Тамара дізнається про зраду чоловіка, який до того ж зник із чималим кредитом. Вона ризикує лишитись без даху над головою, позаяк кредитори мають на меті відібрати квартиру. У відчаї головна героїня звертається за допомогою до кримінального авторитета, але чим же закінчиться їхня угода? З кожним епізодом телесеріал тримає все більше у напрузі.

"Клятва лікаря": дивіться онлайн першу серію

Серіал "Зломовчання"

Жанр: детектив

Рік: 2021

Країна: Україна, Хорватія

Цей непересічний серіал зацікавить усіх любителів детективів та заплутаних сюжетів, адже заснований на реальних подіях. Події розпочинаються у невеличкому місті у Хорватії, де на березі річки знаходять труп молодої дівчини. В той самий час у Києві впливова бізнесвумен Ольга Романченко розшукує племінницю, яка безслідно зникла. Доля зводить жінку із хорватським журналістом, який відкриє їй приголомшливі деталі розслідування. З розвитком подій стає зрозуміло, що і сама Ольга приховує чимало таємниць, які ще потрібно розгадати.

"Зломовчання": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал "Кріпосна"

Жанр: драма, історичний

Рік: 2019

Країна: Україна

Класика жанру, яку завжди цікаво переглядати. Серіал "Кріпосна" розповідає історію кріпачки Катерини, яка бореться за свої права у Ніжині у 19 столітті. Вона – красива та елегантна, володіє кількома іноземними мовами та грає на фортепіано. Проте усе це немає сенсу, адже дівчина народжена у неволі. Здається, Каті не місце ні у світі дворян, ні у світі кріпаків. У стрічці показують важливі проблеми життя українців у час кріпацтва, розповідаючи про пригоди головної героїні та її любовні справи.

"Кріпосна": дивіться онлайн трейлер серіалу

Фільм "Сусідка"

Жанр: комедія, романтика

Рік: 2022

Країна: Україна

Перегляд ненав'язливої комедії "Сусідка" стане чудовим варіантом проведення вечора із другою половинкою. Сюжет фільму крутиться довкола Петра – затятого холостяка, який побився об заклад із другом, що зможе прожити місяць із жінкою під одним дахом. За іронією долі на порозі хлопця одного дня з'являється ефектна шатенка Вероніка. Виявляється, жінка працює вчителем музики, недавно розлучилась із тираном та має дітей. Проте іншого вибору у Петра немає, адже програти другові не хотілось би. Чудове почуття гумору, життя у всіх його проявах та любовні перипетії змусять затамувати подих.

"Сусідка": дивіться онлайн трейлер фільму

Серіал "Ти тільки мій"

Жанр: драма

Рік: 2021

Країна: Україна

Серіал із напруженим сюжетом з елементами криміналу не залишить осторонь жодного прихильника Мішиної. Стрічка розповідає історію Тетяни та Михайла, які разом виховують названого сина Лева. Втім, вже у підлітковому віці хлопець показує усю складність свого характеру. Водночас рідна мати Льва виходить із колонії та прагне повернути сина за будь-яку ціну. Це викликає сильний резонанс у названій сім'ї Лева, хоча стає очевидним, що права рідної матері будуть захищені. Яка ж розв'язка буде у цьому конфлікті? І чи зможе мама, яка виявилась кримінальним авторитетом, повернути рідного сина?

"Ти тільки мій": дивіться онлайн трейлер серіалу

Зверніть увагу! Ці серіали – частина архіву українських телеканалів. Вони були зняті до початку повномасштабної війни Росії проти України. З 24 лютого 2022 року телеканали не співпрацюють з російськими акторами, яких ви можете побачити в одних стрічках з Ксенією Мішиною.

Автор: Анастасія Доскоч