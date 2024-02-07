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Лучшие ленты с Эштоном Кутчером

"Эффект бабочки"

Жанр: фантастика, драма, триллер

Эван унаследовал от своего неуравновешенного отца, который сейчас находится в психиатрическом учреждении, неизвестную болезнь: он не может вспомнить некоторые эпизоды своего прошлого, при этом в эти моменты происходили странные, а иногда и ужасные события.

Подросший и поступивший в колледж, Эван делает странное открытие. При чтении дневников, которые он вел в детстве по совету врача, оказывается, что Эван может возвращаться в прошлое и менять свое будущее своими действиями.

"Эффект бабочки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Парни"

Жанр: фантастика, боевик, комедия

Сюжет сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои, считающиеся настоящими звездами. Они популярны и обожаемы всеми. Однако за идеальным лицом скрывается темный мир наркотиков и секса, а большинство героев оказываются не самыми приятными личностями.

С целью контроля за супергероями ЦРУ создает специальный отряд, неофициально известный как "Пацаны", члены которого, всегда готовы назначить заслуженное наказание слишком агрессивным героям.

"Пацаны": смотрите онлайн трейлер сериала

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

"День Святого Валентина"

Жанр: комедия

Приближается любимый праздник влюбленных. Однако, чего мы ожидаем от Дня Святого Валентина? Создатели фильма поставили этот вопрос парам и тем, чье сердце свободно, исследуя тему встреч, расставаний и построения отношений. Они рассматривают эти аспекты, исходя из ожиданий и представлений о том, каким должен быть этот особенный день 14 февраля.

"День Святого Валентина": смотрите онлайн трейлер фильма

"К тебе или ко мне"

Жанр: комедия, мелодрама

Когда лучшие друзья Дебби и Питер, которые являются абсолютными противоположностями, обмениваются местом жительства на неделю, они получают возможность подробнее познакомиться с образом жизни друг друга. Это может разжечь огонек любви между ними.

"К тебе или ко мне": смотрите онлайн трейлер фильма

"Больше, чем секс"

Жанр: комедия, мелодрама

Свободные отношения позволяют встречаться с кем угодно и не нести никаких обязательств. Все главные герои этого фильма мечтают о таком типе взаимоотношений. Но никому еще не удалось сдержать мощные чувства, поэтому внезапная любовь переплетала судьбы двух молодых людей, которые, несмотря на свои старания, признали, что не могут жить друг без друга.

"Больше, чем секс": смотрите онлайн трейлер фильма