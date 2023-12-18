24 Канал сделал для вас подборку с яркими лентами, в которых снимался Керем Бюрсин. Выбирайте себе для просмотра и наслаждайтесь хорошим времяпрепровождением.
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Фильмы и сериалы с Керемом Бюрсином
"Если сильно полюбишь"
После длительного пребывания за границей Атеш возвращается домой в Стамбул. Он узнает о смерти своего отца, успевшего приготовить для всех сюрприз. Он доверил Атешу руководство крупной компанией, а также заботу о своих детях от второго брака. Кроме того, в жизнь богатого наследника врывается молодая мошенница Лейла, мечтающая найти своих родителей. Она идет на работу няни в доме Атеша. Несмотря на все отличия, их обоих объединяет множество вещей: бремя прошлого, семейные трудности и, наконец, любовь.
"Если сильно полюбишь": смотрите онлайн трейлер сериала
"Чистая правда"
Смешные ситуации, в которые попадают Эмир и Нил, юмористически раскрывают секреты отношений между мужчинами и женщинами. Попытки Нила и Эмира представить себя с лучшей стороны выдают их подлинные желания.
"Чистая правда": смотрите онлайн трейлер сериала
"Безжизненные"
Миа, вампир, родилась 164 года назад. Вместе со своей наставницей, Кармен, она прибывает в Стамбул, чтобы осуществить свою мечту: убить Дмитрия, который превратил ее в вампира, и снова стать человеком. Однако убить Дмитрия, являющегося одним из сильнейших вампиров в истории, будет крайне непросто.
"Безжизненные": смотрите онлайн трейлер сериала
"Постукай в мою дверь"
Еда проживает вместе со своей тетей и работает в семейном цветочном магазине, параллельно получая образование в архитектурном университете. В какой-то прекрасный день она получает возможность поехать на стажировку в Италию. Еда готова воспользоваться этой возможностью, но ее заявку на стипендию отклоняет руководство.
Когда оказывается, что Серкан Болат подписал документ, приведший к отказу от стипендии, она решает отомстить. Однако она не представляет, как этот поступок перевернет ее жизнь с ног на голову.
"Постукай в мою дверь": смотрите онлайн трейлер сериала
"Хорошая игра"
Кибертурниры пользуются популярностью среди миллионов геймеров по всему миру. После окончания учебы главный герой, Дженк, работает в интернет-кафе, где играет за разные команды и зарабатывает на этом. Таким образом, он помогает своей больной сестре. Менеджер геймерской команды замечает талантливого юношу и предлагает присоединиться к команде и принять участие в большом турнире.
"Хорошая игра": смотрите онлайн трейлер фильма