24 Канал сделал для вас подборку с яркими лентами, в которых снимался Керем Бюрсин. Выбирайте себе для просмотра и наслаждайтесь хорошим времяпрепровождением.

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Фильмы и сериалы с Керемом Бюрсином

"Если сильно полюбишь"

После длительного пребывания за границей Атеш возвращается домой в Стамбул. Он узнает о смерти своего отца, успевшего приготовить для всех сюрприз. Он доверил Атешу руководство крупной компанией, а также заботу о своих детях от второго брака. Кроме того, в жизнь богатого наследника врывается молодая мошенница Лейла, мечтающая найти своих родителей. Она идет на работу няни в доме Атеша. Несмотря на все отличия, их обоих объединяет множество вещей: бремя прошлого, семейные трудности и, наконец, любовь.

"Если сильно полюбишь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Чистая правда"

Смешные ситуации, в которые попадают Эмир и Нил, юмористически раскрывают секреты отношений между мужчинами и женщинами. Попытки Нила и Эмира представить себя с лучшей стороны выдают их подлинные желания.

"Чистая правда": смотрите онлайн трейлер сериала

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Безжизненные"

Миа, вампир, родилась 164 года назад. Вместе со своей наставницей, Кармен, она прибывает в Стамбул, чтобы осуществить свою мечту: убить Дмитрия, который превратил ее в вампира, и снова стать человеком. Однако убить Дмитрия, являющегося одним из сильнейших вампиров в истории, будет крайне непросто.

"Безжизненные": смотрите онлайн трейлер сериала

"Постукай в мою дверь"

Еда проживает вместе со своей тетей и работает в семейном цветочном магазине, параллельно получая образование в архитектурном университете. В какой-то прекрасный день она получает возможность поехать на стажировку в Италию. Еда готова воспользоваться этой возможностью, но ее заявку на стипендию отклоняет руководство.

Когда оказывается, что Серкан Болат подписал документ, приведший к отказу от стипендии, она решает отомстить. Однако она не представляет, как этот поступок перевернет ее жизнь с ног на голову.

"Постукай в мою дверь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Хорошая игра"

Кибертурниры пользуются популярностью среди миллионов геймеров по всему миру. После окончания учебы главный герой, Дженк, работает в интернет-кафе, где играет за разные команды и зарабатывает на этом. Таким образом, он помогает своей больной сестре. Менеджер геймерской команды замечает талантливого юношу и предлагает присоединиться к команде и принять участие в большом турнире.

"Хорошая игра": смотрите онлайн трейлер фильма