24 Канал зробив для вас добірку із найяскравішими стрічками, у яких знімався Керем Бюрсін. Обирайте собі для перегляду та насолоджуйтесь гарним проведенням часу.

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Фільми та серіали з Керемом Бюрсіном

"Якщо сильно покохаєш"

Після тривалого перебування за кордоном Атеш повертається додому до Стамбула. Він дізнається про смерть свого батька, який встиг приготувати для всіх сюрприз. Він довірив Атешу керівництво великою компанією, а також турботу про своїх дітей від другого шлюбу. Окрім того, у життя багатого спадкоємця вривається молода шахрайка Лейла, яка мріє знайти своїх батьків. Вона йде на роботу няні у домі Атеша. Попри всі відмінності, їх обох об'єднує безліч речей: тягар минулого, сімейні труднощі та, врешті, кохання.

"Якщо сильно покохаєш": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чиста правда"

Кумедні ситуації, у які потрапляють Емір і Ніл, гумористично розкривають таємниці відносин між чоловіками та жінками. Спроби Ніла та Еміра представити себе з кращого боку видають їхні справжні бажання.

"Чиста правда": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Безжиттєві"

Міа, вампір, народилася 164 роки тому. Разом зі своєю наставницею, Кармен, вона прибуває до Стамбула, щоб здійснити свою мрію: вбити Дмитра, який перетворив її на вампіра, і знову стати людиною. Однак вбити Дмитра, який є одним із найсильніших вампірів в історії, буде вкрай непросто.

"Безжиттєві": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Постукай в мої двері"

Еда проживає разом зі своєю тіткою та працює в родинному квітковому магазині, паралельно здобуваючи освіту в архітектурному університеті. У якийсь чудовий день вона отримує можливість поїхати на стажування до Італії. Еда готова скористатися цією можливістю, але її заявку на стипендію відхиляє керівництво.

Коли виявляється, що Серкан Болат підписав документ, який призвів до відмови від стипендії, вона вирішує помститися. Проте вона не уявляє, як цей вчинок переверне її життя з ніг на голову.

"Постукай в мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Хороша гра"

Кібертурніри користуються популярністю серед мільйонів геймерів по всьому світу. Після завершення навчання головний герой, Дженк, працює в інтернет-кафе, де грає за різні команди й заробляє на цьому. Таким чином він допомагає своїй хворій сестрі. Менеджер геймерської команди помічає талановитого юнака і пропонує йому приєднатися до команди та взяти участь у великому турнірі.

"Хороша гра": дивіться онлайн трейлер фільму