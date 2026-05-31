4 живописных мировых фильма и сериала, которые снимали в Киеве

Ежегодно в конце весны отмечают День столицы Украины. Так в этом году 31 мая в Украине будут отмечать 1544-ю годовщину Киева.

И это прекрасная причина, чтобы узнать, какие популярные мировые ленты снимали именно здесь. В материале 24 Канала мы собрали подборку фильмов и сериалов, которые создавали в Киеве.

Рекомендуем Их просто не узнать: как украинские актеры выглядели в школьные годы

Какие мировые фильмы и сериалы снимали в столице Украины?

"Перемирие"

Это фильм 1997 года, над которым работал итальянский кинорежиссер Франческо Рози. Лента основана на автобиографическом романе. Что интересно, съемки проходили не только в Киеве, но и в других городах Украины – в частности в Виннице и Львове.

"Перемирие": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм был отмечен рядом престижных наград, в частности получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. В главных ролях сыграли Джон Туртурро, Раде Шербеджия, Массимо Гини, Стефано Дионизи и другие актеры.

"Наследство лжи"

Это популярный украинско-британский триллер, премьера которого состоялась в 2020 году. Фильм снимали в Украине и Великобритании.

"Наследство лжи": смотрите онлайн трейлер фильма

В частности, в ленте можно увидеть такие локации, как Центральный железнодорожный вокзал Киева, аэропорт "Борисполь", библиотека имени Вернадского, Киевский крематорий, монумент "Родина-Мать" и многие другие места, которые легко узнают киевляне.

"Последний наемник"

В 2021 году вышел фильм "Последний наемник" – приключенческий боевик, который рассказывает о тайном агенте, вынужденного вернуться во Францию, чтобы спасти своего сына.

"Последний наемник": смотрите онлайн трейлер фильма

Съемки проходили в Киеве, в частности в отелях, на улице Константиновской, в ночном клубе Tootsie и других локациях. Интересно, что эти места в фильме должны были напоминать Париж.

"Чернобыль"

Популярный высокорейтинговый сериал "Чернобыль" является одним из самых известных в мире. Что интересно, часть сцен снимали в Киеве – в частности на Подоле, в Институте гидробиологии, на Оболони, в здании Киевской городской государственной администрации и на других столичных локациях.

"Чернобыль": смотрите онлайн трейлер сериала

В то же время значительная часть съемок проходила и в Литве.