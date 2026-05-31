І це чудова причина, аби дізнатись, які популярні світові стрічки знімали саме тут. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку фільмів та серіалів, які створювали у Києві.

Які світові фільми та серіали знімали у столиці України?

"Перемир'я"

Це фільм 1997 року, над яким працював італійський кінорежисер Франческо Розі. Стрічка заснована на автобіографічному романі. Що цікаво, зйомки проходили не лише в Києві, а й в інших містах України – зокрема у Вінниці та Львові.

Фільм був відзначений низкою престижних нагород, зокрема отримав "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі. У головних ролях зіграли Джон Туртурро, Раде Шербеджія, Массімо Ґіні, Стефано Діонізі та інші актори.

"Спадок брехні"

Це популярний українсько-британський трилер, прем'єра якого відбулася у 2020 році. Фільм знімали в Україні та Великій Британії.

Зокрема, у стрічці можна побачити такі локації, як Центральний залізничний вокзал Києва, аеропорт "Бориспіль", бібліотека імені Вернадського, Київський крематорій, монумент "Батьківщина-Мати" та багато інших місць, які легко впізнають кияни.

"Останній найманець"

У 2021 році вийшов фільм "Останній найманець" – пригодницький бойовик, який розповідає про таємного агента, змушеного повернутися до Франції, аби врятувати свого сина.

Зйомки проходили у Києві, зокрема в готелях, на вулиці Костянтинівській, у нічному клубі Tootsie та інших локаціях. Цікаво, що ці місця у фільмі мали нагадувати Париж.

"Чорнобиль"

Популярний високорейтинговий серіал "Чорнобиль" є одним із найвідоміших у світі. Що цікаво, частину сцен знімали у Києві – зокрема на Подолі, в Інституті гідробіології, на Оболоні, у будівлі Київської міської державної адміністрації та на інших столичних локаціях.

Водночас значна частина зйомок проходила і в Литві.