Свого часу і українські актори гризли граніт науки і одягали шкільну форму. У матеріалі 24 Каналу покажемо, як вони виглядали в шкільні роки.

Рекомендуємо Як виглядають у реальному житті актори нового серіалу "Поза кампусом", який підкорює мережу

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк – український актор театру та кіно. Ви могли бачити його у фільмах "Коли ти вийдеш заміж?" і "Коли ти розлучишся", а також у серіалах "Жіночий лікар. Нове життя", "Спіймати Кайдаша", "Кохання та полум'я" та багатьох інших.

За роки свого становлення актор помітно змінився та змужнів. Однак є дещо незмінне – його голлівудська усмішка, яка залишалася з ним і в юності, і сьогодні.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати



Тарас Цимбалюк у шкільні роки / Фото з архіву актора

Анастасія Цимбалару

Настя Цимбалару – відома українська акторка, яку ми звикли бачити на екранах. Однак колись вона також була школяркою, носила форму, вивчала алгебру, геометрію та навряд чи могла уявити, що одного дня стане улюбленицею мільйонів глядачів. Ось який вигляд акторка мала у шкільні роки:



Анастасія Цимбалару у шкільні роки / Фото з архіву акторки

Антоніна Хижняк

Харизму Антоніни Хижняк важко не помітити навіть на дитячих фото. Сьогодні вона успішно будує акторську кар'єру та з'являється у великій кількості фільмів і серіалів.

Серед найновіших проєктів – "Ключі від правди" та "Підміна". Акторка втілює абсолютно різних персонажок, однак є те, що залишається незмінним і в її героїнях, і на дитячих фото – впевнений погляд.



Антоніна Хижняк у шкільні роки / Фото з архіву акторки

Володимир Кравчук

Ви можете знати цього актора як головного героя нашумілого українського фільму "Ти – космос". Володимир Кравчук сьогодні є не лише актором, а й військовослужбовцем. У дитинстві він навряд чи міг уявити собі таке майбутнє, однак сьогодні гідно захищає країну від російських окупантів. Ось який вигляд актор мав у дитинстві:



Володимир Кравчук у шкільні роки / Фото з архіву актора

Наталка Денисенко

Те, що вирізняє цю акторку, – її нестримна енергія. Наталка Денисенко сьогодні постійно перебуває в центрі уваги, будує кар'єру на сцені театру та знімальних майданчиках. Акторка продовжує, як і в дитинстві, усміхатися та дарувати глядачам свою творчість. Ось який вигляд Денисенко мала у шкільні роки:



Наталка Денисенко у шкільні роки / Фото з архіву акторки

Олег Маслюк

Олег Маслюк – зірка українського фільму "Батьківські збори". Утім, актор не з чуток знає, що таке чекати батьків після шкільних зборів, адже колись і сам був школярем. Ось який вигляд він мав у той період:



Олег Маслюк / Фото з архіву актора

Сьогодні – день, коли учні йдуть на заслужений відпочинок, завершують ще один етап свого навчання, а випускники ступають на нову стежку дорослого життя. Та шкільні роки назавжди залишаються у пам'яті.

Тож, якщо ви досі цього не зробили, відкрийте свій альбом із дитячими фотографіями та згадайте, якими були саме ви у шкільні роки.