4 атмосферных фильма и сериала, которые снимали во Львове
- Во Львове снимали фильмы и сериалы, такие как "Вкус свободы", "Кофе с кардамоном", "Я, "Победа" и Берлин", и "Когда ты выйдешь замуж".
- Локации съемок включают Дворец Потоцких, Отель "Жорж", и Доминиканский костел.
В 2026 году День Львова празднуют с 1 по 3 мая. Львов – это уникальный город с богатой историей и самобытной архитектурой.
Поэтому его часто выбирают локацией для съемок кино и сериалов. В материале 24 Канала рассказываем, какие украинские фильмы и сериалы снимали во Львове.
Какие украинские фильмы и сериалы снимали во Львове?
"Вкус свободы"
Один из украинских фильмов, которые снимали во Львове, – "Вкус свободы". Это комедийная лента режиссера Александр Березань, которая вышла в прокат 7 марта 2024 года.
Сюжет разворачивается вокруг молодой девушки с природным кулинарным талантом. Она работает в придорожном кафе, но стремится к большему, поэтому отправляется во Львов с мечтой стать шеф-поваром ресторана европейской кухни. Именно там ей попадается книга легендарной Ольга Франко, которая меняет ее жизнь.
"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма
"Кофе с кардамоном"
Еще одна лента, которую снимали во Львове, – "Кофе с кардамоном". Первый сезон является экранизацией романа Наталья Гурницкая "Мелодия кофе в тональности кардамона".
Съемки проходили во Львове и его окрестностях, в частности в Брюховицком лесу, Дворец Потоцких, Отель "Жорж", Музее этнографии и художественного промысла, Доминиканском костеле, а также в дендрологическом парке Софиевка.
"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер сериала
Впоследствии вышел второй сезон, однако его сюжет уже не базируется на книге, а является оригинальным продолжением от создателей сериала.
"Я, "Победа" и Берлин"
Популярный фильм "Я, "Победа" и Берлин", посвященный жизни Кузьма Скрябин, также частично снимали во Львове. Премьера ленты состоялась в марте 2024 года.
Съемки проходили во Львове, Киеве и Берлине. События разворачиваются в начале 90-х: главный герой покупает старый автомобиль "Победа" и отправляется в Берлин, чтобы обменять его на Мерседес. По дороге он попадает в ряд забавных и неожиданных приключений.
"Я, "Победа" и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма
"Когда ты выйдешь замуж"
Еще один фильм, который частично снимали во Львове, – "Когда ты выйдешь замуж". Это комедийная лента режиссера Алексей Комаровский. Главные роли исполнили Павел Текучев, Наталья Денисенко и Тарас Цимбалюк.
В частности, сцену с перевоплощением героя Тараса Цимбалюка снимали в одном из львовских отелей.
"Когда ты выйдешь замуж": смотрите онлайн трейлер фильма
