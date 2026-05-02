4 атмосферных фильма и сериала, которые снимали во Львове

В 2026 году День Львова празднуют с 1 по 3 мая. Львов – это уникальный город с богатой историей и самобытной архитектурой.

Поэтому его часто выбирают локацией для съемок кино и сериалов. В материале 24 Канала рассказываем, какие украинские фильмы и сериалы снимали во Львове.

Какие украинские фильмы и сериалы снимали во Львове?

"Вкус свободы"

Один из украинских фильмов, которые снимали во Львове, – "Вкус свободы". Это комедийная лента режиссера Александр Березань, которая вышла в прокат 7 марта 2024 года.

Сюжет разворачивается вокруг молодой девушки с природным кулинарным талантом. Она работает в придорожном кафе, но стремится к большему, поэтому отправляется во Львов с мечтой стать шеф-поваром ресторана европейской кухни. Именно там ей попадается книга легендарной Ольга Франко, которая меняет ее жизнь.

"Кофе с кардамоном"

Еще одна лента, которую снимали во Львове, – "Кофе с кардамоном". Первый сезон является экранизацией романа Наталья Гурницкая "Мелодия кофе в тональности кардамона".

Съемки проходили во Львове и его окрестностях, в частности в Брюховицком лесу, Дворец Потоцких, Отель "Жорж", Музее этнографии и художественного промысла, Доминиканском костеле, а также в дендрологическом парке Софиевка.

Впоследствии вышел второй сезон, однако его сюжет уже не базируется на книге, а является оригинальным продолжением от создателей сериала.

"Я, "Победа" и Берлин"

Популярный фильм "Я, "Победа" и Берлин", посвященный жизни Кузьма Скрябин, также частично снимали во Львове. Премьера ленты состоялась в марте 2024 года.

Съемки проходили во Львове, Киеве и Берлине. События разворачиваются в начале 90-х: главный герой покупает старый автомобиль "Победа" и отправляется в Берлин, чтобы обменять его на Мерседес. По дороге он попадает в ряд забавных и неожиданных приключений.

"Когда ты выйдешь замуж"

Еще один фильм, который частично снимали во Львове, – "Когда ты выйдешь замуж". Это комедийная лента режиссера Алексей Комаровский. Главные роли исполнили Павел Текучев, Наталья Денисенко и Тарас Цимбалюк.

В частности, сцену с перевоплощением героя Тараса Цимбалюка снимали в одном из львовских отелей.

Какие еще украинские фильмы стоит посмотреть вечером?

Если вы любите атмосферное украинское кино, обратите внимание также на такие ленты:

"Довбуш",

"Ты – космос",

"Памфир",

"Мои мысли тихие",

"Мавка. Лесная песня",

"Люксембург, Люксембург",

"Я и Феликс".

Выбирайте ленту для просмотра и открывайте для себя современный украинский кинематограф.