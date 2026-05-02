Тому його часто обирають локацією для зйомок кіно та серіалів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які українські фільми та серіали знімали у Львові.

Які українські фільми та серіали знімали у Львові?

"Смак свободи"

Один із українських фільмів, які знімали у Львів, – "Смак свободи". Це комедійна стрічка режисера Олександр Березань, яка вийшла у прокат 7 березня 2024 року.

Сюжет розгортається навколо молодої дівчини з природним кулінарним талантом. Вона працює в придорожньому кафе, але прагне більшого, тож вирушає до Львова з мрією стати шеф-кухаркою ресторану європейської кухні. Саме там їй трапляється книга легендарної Ольга Франко, яка змінює її життя.

"Кава з кардамоном"

Ще одна стрічка, яку знімали у Львові, – "Кава з кардамоном". Перший сезон є екранізацією роману Наталія Гурницька "Мелодія кави в тональності кардамону".

Зйомки проходили у Львові та його околицях, зокрема у Брюховицькому лісі, Палац Потоцьких, Готель "Жорж", Музеї етнографії та художнього промислу, Домініканському костелі, а також у дендрологічному парку Софіївка.

Згодом вийшов другий сезон, однак його сюжет уже не базується на книзі, а є оригінальним продовженням від творців серіалу.

"Я, "Побєда" і Берлін"

Популярний фільм "Я, "Побєда" і Берлін", присвячений життю Кузьма Скрябін, також частково знімали у Львові. Прем'єра стрічки відбулася у березні 2024 року.

Зйомки проходили у Львові, Києві та Берліні. Події розгортаються на початку 90-х: головний герой купує старий автомобіль "Побєда" і вирушає до Берліна, щоб обміняти його на Мерседес. Дорогою він потрапляє у низку кумедних і несподіваних пригод.

"Коли ти вийдеш заміж"

Ще один фільм, який частково знімали у Львові, – "Коли ти вийдеш заміж". Це комедійна стрічка режисера Олексій Комаровський. Головні ролі виконали Павло Текучев, Наталка Денисенко та Тарас Цимбалюк.

Зокрема, сцену з перевтіленням героя Тараса Цимбалюка знімали в одному з львівських готелів.

