Популярная украинская инфлюенсерка Даша Квиткова поделилась с поклонниками подборкой крутых фильмов и сериалов. Смотрите трейлеры и знакомьтесь с сюжетами лент, которые рекомендует знаменитость.

Тоже полезно 3 высокорейтинговые фильмы на реальных событиях, которые перевернут ваше сознание

"Большая игра"

Год: 2017

2017 Режиссер: Аарон Соркин

В фильме рассказывается о женщине, которая ранее была лыжницей, однако покинула этот вид спорта из-за травм. Со временем она начала работать официанткой и ассистенткой. Руководителем героини стал мужчина, который интересуется покером. Молли сначала просто помогала ему, а потом сама увлеклась игрой. В отеле женщина собирает известных и состоятельных людей, которые приходят на покер. Однако ее планы вдруг оказываются под угрозой.

"Большая игра": смотрите онлайн трейлер фильма

"Корона"

Количество сезонов: 6

6 Количество серий: 60

Сюжет сериала построен вокруг бывшей королевы Великобритании Елизаветы II. В совсем юном возрасте она стала править страной, ведь отец умер после борьбы с тяжелой болезнью. Мужем девушки становится Филипп Маунтбеттен. Елизавета взошла на престол в сложное для Соединенного Королевства время. Однако новая королева не опускает руки и делает все, чтобы ее страна не упала, а наоборот процветала.

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала

"Шерлок"

Количество сезонов: 4

4 Количество серий: 13

В центре сериала – детектив-консультант, по имени Шерлок Холмс. Мужчина любит расследовать преступления, которые не так просто распутать. Дело в том, что обычные дела его совсем не вдохновляют, а только утомляют. К услугам детектива даже неофициально обращаются представители лондонской полиции. С преступлениями Шерлоку Холмсу помогает справляться его сосед по квартире доктор Джон Ватсон.

Кстати Не сможете оторваться: 3 сериала от Netflix, которые вы могли не видеть

"Шерлок": смотрите онлайн трейлер сериала

"Берлин"

Количество сезонов: 1

1 Количество серий: 8

Этот сериал – об одном из лучших мировых грабителей, который называет себя Берлином. Он очень уверенный в себе мужчина, поэтому планирует дело, которое должно стать самым успешным в карьере. Герой хочет похитить более 40 миллионов евро из аукционного дома, что в Париже. Берлин зовет к себе в команду нескольких молодых людей, чтобы они все вместе совершили ограбление. На пути к цели много испытаний и интересных приключений.

"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала

"Гарри и Меган"

Количество сезонов: 1

1 Количество серий: 6

В центре сериала – скандальная британская пара принца Гарри и Меган Маркл. Зрители узнают больше об истории этих отношений. Их любовь в свое время нарушила множество королевских правил и традиций. Когда Меган только появилась в Букингемском дворце, событие начало обсуждаться во всем мире. В сериале муж и жена – максимально откровенны и раскрывают людям завесу своей непростой жизни.

"Гарри и Меган": смотрите онлайн трейлер сериала

"Общество снега"

Год: 2023

2023 Режиссер: Хуан Антонио Байона

Этот фильм основан на реальных событиях. В нем рассказывается об авиакатастрофе, которая произошла в 1972 году. Самолет, на борту которого была команда по регби "Олд Кристианс", летел из Уругвая в Чили и разбился, ведь тогда на улице царила очень неблагоприятная погода. В живых осталось только 29 из 45 человек. Природные условия, в которых они оказались, чрезвычайно тяжелые, поэтому нужно как можно быстрее выбираться из этого места.

"Общество снега": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте фильмы или сериалы, которые сможете смотреть дождливыми или жаркими летними днями и вечерами. Даша Квиткова порекомендовала действительно увлекательные ленты, которые стоят вашего просмотра.