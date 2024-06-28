Если вы хотите получить такие эмоции, то выбирайте ленту из материала Кино 24. Мы собрали список высокорейтинговых фильмов на реальных событиях, которые не оставят равнодушным никого.

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"Огнеборцы"

Фильм рассказывает историю элитной команды пожарных "Granite Mountain Hotshots", которая в июне 2013 года работала с чрезвычайной природной катастрофой в Прескотти, штат Аризона, США.

Этот пожар считается одним из крупнейших в истории человечества. Каждый член команды имеет дома семью и все необходимое для счастливого будущего. Однако эта группа готова пожертвовать своей собственной жизнью, чтобы остановить ужасную силу пожара.

"Огнеборцы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Салли"

Биографическая драма от пятикратного лауреата Оскара и известного режиссера и актера Клинта Иствуда рассказывает о событиях, которые стали основой для фильма. История разворачивается вокруг подвига пилота Чесли Салленбергера и первого офицера Джефри Скайлза, которые в январе 2009 года посадили неисправный самолет на реку Гудзон, спасая жизни 155 пассажиров и членов экипажа.

Несмотря на то, что в глазах общественности капитан Салли стал настоящим героем, проявившим беспрецедентное авиационное мастерство, все его действия подверглись тщательному расследованию. Обнаружение новых доказательств может подорвать не только репутацию, но и угрожать его карьере пилота.

"Салли": смотрите онлайн трейлер фильма

"Невозможное"

Фильм основан на реальной истории Марии Белон и ее семьи, которая пережила землетрясение и цунами 2004 года в Индийском океане. Тогда Мария находилась в отпуске в Таиланде с мужем и тремя сыновьями. Во время чрезвычайной ситуации она потеряла половину своей ноги, но удалось спасти всю свою семью, которая чуть не погибла.

"Невозможное": смотрите онлайн трейлер фильма

Мария Белон принимала непосредственное участие в съемках этого фильма, а ее роль воплотила актриса Наоми Уоттс. За эту роль Наоми получила номинацию на премию Оскар за лучшую женскую роль на 85-й церемонии вручения.