После 24 февраля некоторые из них изменили свое мнение и вернулись в Украину, а некоторые до сих пор остаются работать в стране оккупанта. В материале Кино 24 мы рассказываем об актерах, которые строили карьеру в Москве, но вернулись и осознали реалии.

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Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова много лет прожила в России и стала настоящей звездой российского кинематографа. Она сыграла в таких популярных сериалах, как "Кухня" и "Анка с Молдаванки".

В феврале 2022 года, актриса не находилась в России, что облегчило ей решение оборвать все связи с этой страной. Она легко отказалась от новых проектов и без колебаний оставила все свое имущество в Москве.

Сейчас Екатерина работает в Украине. Она активно поддерживает украинских военных и разговаривает на украинском языке.

Любава Грешнова

Украинская актриса Любава Грешнова из Харьковщины долгое время снималась в России, несмотря на свое равнодушное отношение к стране-агрессору. По ее словам, она стала заложницей обстоятельств.

Любава отметила, что все украинское кинопроизводство за последние 10 лет, как после 2014 года, так и до 24 февраля 2022 года, было тесно связано с российским. Актриса подчеркнула, что для нее это была лишь работа.

Я никак не относилась к России, и когда началась война, конечно, не было никаких вопросов или рефлексий относительно того, чтобы там по чему-то грустить или жалеть. Я совершенно спокойно закрыла для себя этот вопрос навсегда. Стать персоной нон грата я не боялась. Это даже честь для меня. Быть запрещенным в России сейчас – это круто,

– говорит Любава.

Мила Сивацкая

Мила Сивацкая прожила три с половиной года в России, где активно снималась в разных проектах. Она сыграла одну из главных ролей в популярном комедийном сериале "Гранд" и участвовала в съемках серии фильмов "Последний богатырь", производством которых занималась компания "Уолт Дисней Компани СНГ".

Однако актриса заявила, что ей не стыдно за работу в России, ведь тогда она мечтала о карьере и стремилась сниматься в кино. Она призналась, что верила российской пропаганде и считала, что ситуация не является "однозначной". Кроме этого, она почти ничего не знала о Майдане и Революции Достоинства. Тогда Сивацкая не интересовалась событиями. По словам актрисы, она была подростком и мало что понимала.

Сейчас она не работает в России. Сивацкая рассказала, что ей предлагали работу уже после полномасштабного вторжения в Украину, однако она отказалась ехать на территорию страны-агрессора.