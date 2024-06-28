Після 24 лютого дехто з них змінив свою думку і повернувся до України, а дехто досі залишається працювати в країні окупанта. В матеріалі Кіно 24 ми розповідаємо про акторів, які будували кар'єру в Москві, але повернулись і усвідомили реалії.

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Катерина Кузнецова

Катерина Кузнєцова багато років прожила в Росії та стала справжньою зіркою російського кінематографа. Вона зіграла в таких популярних серіалах, як "Кухня" і "Анка з Молдаванки".

У лютому 2022 року, акторка не перебувала в Росії, що полегшило їй рішення обірвати всі зв'язки з цією країною. Вона легко відмовилася від нових проєктів і без вагань залишила все своє майно в Москві.

Зараз Катерина працює в Україні. Вона активно підтримує українських військових та розмовляє українською мовою.

Любава Грешнова

Українська актриса Любава Грєшнова з Харківщини довгий час знімалася в Росії, попри своє байдуже ставлення до країни-агресорки. За її словами, вона стала заручницею обставин.

Любава зазначила, що все українське кіновиробництво за останні 10 років, як після 2014 року, так і до 24 лютого 2022 року, було тісно пов'язане з російським. Актриса підкреслила, що для неї це була лише робота.

Я ніяк не ставилася до Росії, і коли почалася війна, звісно, не було жодних питань або рефлексій щодо того, щоб там за чимось сумувати чи шкодувати. Я абсолютно спокійно закрила для себе це питання назавжди. Стати персоною нон грата я не боялася. Це навіть честь для мене. Бути забороненим в Росії зараз – це круто,

– каже Любава.

Міла Сивацька

Міла Сивацька прожила три з половиною роки в Росії, де активно знімалася в різних проєктах. Вона зіграла одну з головних ролей у популярному комедійному серіалі "Гранд" та брала участь у зйомках серії фільмів "Останній богатир", виробництвом яких займалася компанія "Уолт Дісней Компані СНД".

Проте актриса заявила, що їй не соромно за роботу в Росії, адже тоді вона мріяла про кар'єру та прагнула зніматися у кіно. Вона зізналася, що вірила російській пропаганді та вважала, що ситуація не є "однозначною". Окрім цього, вона майже нічого не знала про Майдан та Революцію Гідності. Тоді Сивацька не цікавилася подіями. За словами актриси, вона була підлітком і мало що розуміла.

Нині вона не працює в Росії. Сивацька розповіла, що їй пропонували роботу вже після повномасштабного вторгнення в Україну, проте вона відмовилася їхати на територію країни-агресорки.