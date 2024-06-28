Якщо ви зараз переживаєте складні часи, а сльози буквально душать, то перегляньте стрічки, які рекомендує редакція Кіно 24. Вони допоможуть вам нарешті видихнути, а не стримувати біль, який не дає спокою.

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"Щоденник пам'яті"

Події фільму розпочинаються у будинку для літніх людей, де дідусь читає бабусі зворушливі любовні рукописи. У них розповідається про 1940-ві роки, коли відбулася зустріч звичайного хлопця Ноя та багатої дівчини Еллі. Вони закохуються одне в одного, але батьки головної героїні категорично проти цього роману. Одного разу пара сильно посварилася, а Еллі разом зі сім'єю переїжджає. Ной не може змиритися з втратою, тому пише коханій листи.

"Щоденник пам'яті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Титанік"

У фільмі розповідається про страшну катастрофу, яка сталася на кораблі. У 1912 році, коли він прямував до Атлантики, там зібралося дуже багато людей. У рейсі знайомляться Роуз з аристократичної родини та художник Джек. Доля дівчини вже давно вирішена, але вона раптово закохується у нового знайомого. Однак їхню історію кохання переривають трагічні події.

"Титанік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хатіко: Вірний друг"

За сюжетом, професор Вілсон бере до себе маленьке цуценя, якого називає Хатіко. Пес виріс досить розумним і по-справжньому полюбив свого господаря. Їхній зв'язок стає настільки міцним, що не розірвався навіть після смерті Вілсона. Адже Хатіко не зміг прийняте те, що чоловіка більше немає поряд. Він неймовірно сумує за господарем та чекає на зустріч.

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"Хатіко: Вірний друг": дивіться онлайн трейлер фільму

"До зустрічі з тобою"

Дівчина, на ім'я Луїза, вміє отримувати справжнє задоволення від життя. Вона має прекрасний смак та ходить на улюблену роботу. Аж раптом головну героїню звільняють. На біржі праці Луїза отримує несподівану пропозицію – доглядати за чоловіком, який прикутий до крісла колісного. Раніше у Вілла було дуже активне життя, яке знову урізноманітнила Луїза.

"До зустрічі з тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вічне сяйво чистого розуму"

Життя головного героя фільму Джоела змінилося на День святого Валентина. Річ у тім, що його дівчина Клементайл використала сучасні технології, щоб забути чоловіка. Викреслити з пам'яті своє минуле життя планує й Джоел, однак натомість він починає ще більше закохуватися у Клементайн.

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте фільм, який допоможе вам вивільнити сльози. Перегляд сумних стрічок – свого роду терапія, яку час від часу має проходити кожен.