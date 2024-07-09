Українські діти живуть у війні з 2014 року. Влучання в "Охматдит" сколихнуло весь світ, викликало реакцію відомих людей та відібрало мову у багатьох. Кадри з місця подій вже охопили іноземні видання, аби вкотре нагадати про російський терор, який відбувається в Україні. Які фільми про дітей під час війни подивитися, розповість Кіно 24.

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"Кролик Джоджо" (2019)

У фільмі показаний період, коли закінчувалася Друга світова війна. Хлопчик, на ім'я Джоджо, – маленький нацист, який хоче, щоб Німеччина правила у всьому світі, а він допомагатиме Гітлеру. Однак якось головний герой натрапляє на дівчинку, яка є єврейкою та втікає від Гестапо. Джоджо потрібно зробити вибір: або розказати про неї поліції, або дати спокій та ніяк не шкодити. Цікаво, яке ж рішення прийме хлопець?

"Кролик Джоджо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Будинок зі скалок" (2022)

У фільмі розповідається про російсько-українську війну у період 2019-2020 років. Події розгортаються у місті Лисичанськ, що на Луганщині та розташоване недалеко від лінії фронту. Глядачі знайомляться з трьома дітьми, які під опікою вихователів, адже поки не можуть бути разом з батьками. Головні герої перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, де намагаються створити безпечне місце.

"Будинок зі скалок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Імперія Сонця" (1987)

Головний герой фільму – хлопець Джим, якому 12 років. Він живе у Шанхаї – місті, яке не потрапило під окупацію. Спершу син англійського дипломата зовсім не цікавиться війною. Однак раптом, коли японці заходять у Шанхай, європейців починають інтернувати, а батьки Джима губляться у натовпі. Через деякий час хлопець опиняється у концтаборі, у якому відчуває на собі всю жорстокість того часу та намагається вижити.

"Імперія Сонця": дивіться онлайн трейлер фільму

Варто завжди пам'ятати про російський терор, який відбувається в Україні кожного дня. Атака на "Охматдит" вкотре показала, що ми воюємо з нелюдами, які хочуть знищити весь український народ. Вони не шкодують ні дітей, ні дорослих. Однак вчора українці знову показали свою єдність, яку ворог не зможе перемогти.