Зокрема, окупанти випустили понад 40 ракет по різних містах, включаючи Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ та Покровськ. У Києві ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит", що спричинило значні пошкодження та викликало хвилю обурення у всьому світі.

Рекомендуємо Була там у 2022: Джессіка Честейн підтримала Україну після обстрілу "Охматдиту"

Алісса Мілано підтримала українців після обстрілу "Охматдиту"

Алісса Мілано зробила репост про події у своєму інстаграмі, де поділилася жахливими кадрами руйнування корпусу лікарні. Вона висловила своє співчуття та підтримку всім українцям, які постраждали від цієї атаки. Мілано також закликала своїх підписників підтримати Україну в цей важкий час.

У коментарях під постом українці щиро подякували Аліссі Мілано за її зусилля в поширенні правди про ситуацію в Україні серед іноземців. Вони зазначали, що акторка використовує свою платформу для привернення уваги до трагедії та підтримки українського народу, а міжнародна підтримка вкрай важлива в ці важкі часи