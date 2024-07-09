Украинские дети живут в войне с 2014 года. Попадание в "Охматдет" всколыхнуло весь мир, вызвало реакцию известных людей и отобрало речь у многих. Кадры с места событий уже охватили иностранные издания, чтобы еще раз напомнить о российском терроре, который происходит в Украине. Какие фильмы о детях во время войны посмотреть, расскажет Кино 24.

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"Кролик Джоджо" (2019)

В фильме показан период, когда заканчивалась Вторая мировая война. Мальчик, по имени Джоджо, – маленький нацист, который хочет, чтобы Германия правила во всем мире, а он будет помогать Гитлеру. Однако однажды главный герой наталкивается на девочку, которая является еврейкой и убегает от Гестапо. Джоджо нужно сделать выбор: или рассказать о ней полиции, или оставить в покое и никак не вредить. Интересно, какое же решение примет парень?

"Кролик Джоджо": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дом из осколков" (2022)

В фильме рассказывается о российско-украинской войне в период 2019-2020 годов. События разворачиваются в городе Лисичанск, что на Луганщине и расположен недалеко от линии фронта. Зрители знакомятся с тремя детьми, которые под опекой воспитателей, ведь пока не могут быть вместе с родителями. Главные герои находятся в центре социально-психологической реабилитации детей, где пытаются создать безопасное место.

"Дом из осколков": смотрите онлайн трейлер фильма

"Империя Солнца" (1987)

Главный герой фильма – парень Джим, которому 12 лет. Он живет в Шанхае – городе, который не попал под оккупацию. Сначала сын английского дипломата совсем не интересуется войной. Однако вдруг, когда японцы заходят в Шанхай, европейцев начинают интернировать, а родители Джима теряются в толпе. Через некоторое время парень оказывается в концлагере, в котором испытывает на себе всю жестокость того времени и пытается выжить.

"Империя Солнца": смотрите онлайн трейлер фильма

Стоит всегда помнить о российском терроре, который происходит в Украине каждый день. Атака на "Охматдет" в очередной раз показала, что мы воюем с нелюдями, которые хотят уничтожить весь украинский народ. Они не жалеют ни детей, ни взрослых. Однако вчера украинцы снова показали свое единство, которое враг не сможет победить.