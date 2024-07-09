Честейн отметила, что она постоянно следит за событиями в Украине и активно поддерживает украинский народ в это трудное время. На этот раз актриса также призвала своих сторонников пожертвовать средства для украинцев.

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Джессика Честейн отреагировала на обстрел "Охматдета"

Звезда опубликовала видеоролик, в котором показано ее визит в больницу "Охматдет" в 2022 году. В ролике Джессика Честейн общалась с детьми, поддерживая их и поднимая им настроение. Кроме того, видео включает кадры момента обстрела больницы, произошедшего 8 июля этого года, подчеркивая жестокость этой атаки и необходимость поддержки пострадавших.

Я посещала детей в больнице "Охматдет" в Киеве в 2022 году, и сегодня утром российские ракеты нанесли удар по той самой больнице, которая была заполнена детьми, которые уже находились в критическом состоянии, когда произошли эти атаки,

– написала Честейн.

Актриса отметила важность больницы "Охматдет" для здоровья и благополучия всех маленьких украинцев. Она подчеркнула, что это медицинское учреждение играет ключевую роль в оказании помощи детям, которые нуждаются в медицинской помощи.

В своем обращении Джессика Честейн призвала всех неравнодушных людей сделать пожертвования для поддержки пострадавших детей и больницы после жестокого обстрела, вызванного российской агрессией, чтобы обеспечить их необходимыми ресурсами и помощью в это сложное время.