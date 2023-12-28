Отсчет пошел: блестящие кинопремьеры 2024 года, которых все ждут с нетерпением
Приближается 2024 год, который будет богат яркими премьерами совершенно разных киножанров. Новые сюжеты, персонажи, истории – все это и даже более скоро будет радовать вас на больших экранах.
Узнайте в материале 24 Канала, какие ленты с нетерпением ждут настоящие киноманы в 2024 году. Готовьтесь, ведь следующий киногод будет радовать кинолюбов как новыми фильмами, так и продолжением любимых историй.
Советуем 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа
Кинопремьеры, которых с нетерпением ждут в 2024 году
"Дюна: Часть 2"
"Дюна: Часть вторая" расскажет об эпическом путешествии Пола Атрида и фремен, отправляющихся на путь мести против мятежников, уничтоживших его семью.
В своем выборе между любовью, которая пронизывает его жизнь, и судьбой вселенной, Пол выбирает борьбу против страшного будущего, которое может предсказать только он сам.
"Дюна: Часть 2": смотрите онлайн трейлер фильма
Годзилла и Конг: Новая империя
Эпическая схватка продолжается! В этот раз новая, неизвестная сила выступает против могущественного Конга и бесстрашного Годзиллы, угрожая не только их собственному существованию, но и угрожая всему миру.
"Годзилла и Конг: Новая империя" раскроет тайны происхождения этих Титанов, изучит загадочный Остров Черепа и расскажет о мифической битве, определившей их положение и вечную связь с человечеством.
"Годзилла и Конг: Новая империя": смотрите онлайн трейлер фильма
"Аватар: Последний защитник"
Сериал рассказывает историю юного путешественника Аанга, пробуждающегося в истощенном войной мире. Вместе с новыми товарищами, Соккой и Катарой, он начинает опасное путешествие, цель которого – стать тем, кем определена его судьба – следующим Аватаром.
"Аватар: Последний защитник": смотрите онлайн трейлер сериала
"Уроки толерантности"
Школьная учительница из провинции, осознав угрозу распада семьи и финансовых проблем, убеждает своего мужа и детей присоединиться к государственной программе евроинтеграции "Уроки толерантности".
Согласно условиям, они должны разрешить ЛГБТ-представителю и активисту временно проживать в их доме. Теперь семья вынуждена противостоять собственной гомофобии и учиться принимать иначесть.
"Уроки толерантности": смотрите онлайн трейлер фильма
Кроме того, в 2024 году выйдут следующие фильмы:
- "Человек-паук: За пределами мира"
- "Джокер: Безумие на двоих"
- "Дедпул 3"
- "Панда Кунг-Фу 4"
- "Пчеловод"
- "Вкус свободы"
- "Мадам Паутина" и другие.