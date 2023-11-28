Громкие кинопремьеры: какие ленты с нетерпением ждут в декабре

Конец 2023 года кажется очень насыщенным долгожданными кинопремьерами. Поэтому за проведение своих зимних каникул можете не беспокоиться. Кинотворцы обеспечат отличное времяпрепровождение по просмотру свежей ленты.

Зрители смогут выбирать между разными жанрами и атмосферой фильмов, начиная от фэнтези и заканчивая боевиками. Ознакомьтесь со списком кинопремьер декабря уже сейчас!

Советуем 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться

Самые ожидаемые кинопремьеры декабря

"Альма и Оскар"

Премьера: 7 декабря

Жанр: Биография, драма, история

В центре сюжета находится овдовевшая Альма Малер, соблазняющая молодого художника-экспрессиониста Оскара Кокошку. Случайное сексуальное происшествие превращается во взрывной роман. Оскар рассматривает Альму как свою музу, служащую его мужским фантазиям.

Сама Альма является также художником – композитором. Но неуемное стремление Оскара сделать ее своей музой, ставит под угрозу ее мечту достичь самостоятельного успеха. Возникает сложная игра власти и зависимости, которая приводит Альму и Оскара на грань саморазрушения.

Показ фильма будет ограничен и будет происходить только в выбранных кинотеатрах в течение короткого периода времени.

"Альма и Оскар": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вонка"

Премьера: 14 декабря

Жанр: фэнтези, мюзикл

Основанный на уникальном персонаже из книги "Чарли и шоколадная фабрика", этот фильм рассказывает увлекательную историю того, как величайший изобретатель, фокусник и мастер шоколада стал тем Вилли Вонкой, которого мы знаем сегодня.

Яркий фильм ознакомит зрителей с юным Вилли Вонкой, который полностью посвятил себя идеям и решительно стремился изменить мир шаг за шагом. Он доказывает, что лучшие вещи в жизни начинаются с мечты и ничего невозможного.

"Вонка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Анатомия падения"

Премьера: 14 декабря

Жанр: уголовный триллер

В основе сюжета лежит история успешной писательницы, подозреваемой в убийстве своего мужа. Женщина отвергает всякую свою вину, однако следствие раскрывает все более подозрительные обстоятельства их семейной жизни. Даже у сына начинают появляться сомнения в невиновности матери. Что же на самом деле произошло в отдаленном шале во французских Альпах?

"Анатомия падения": смотрите онлайн трейлер фильма

"Корона"

Премьера: 14 декабря

Жанр: биография, драма, история

Последние шесть эпизодов финального сезона "Короны" выйдут 14 декабря. Первые четыре эпизода, представленные в ноябре, в основном посвящены событиям, связанным со смертью принцессы Дианы и ее последствиями. Относительно дальнейшего сюжета принц Уильям будет стремиться восстановить свою жизнь в Итоне после потери матери. Параллельно будет приближаться золотой юбилей королевы, рассматривающей будущее монархии, событие бракосочетания Чарльза и Камиллы, и будет отмечать начало новой королевской сказки у Вильяма и Кейт.

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала

"Аквамен и потерянное королевство"

Премьера: 21 декабря

Жанр: фэнтези, боевик.

Это продолжение одноименного фильма, вышедшего в 2018 году, о популярном герое комиксов DC Comics. Черная Манта не смог выиграть в борьбе с Акваменом в первый раз, но решил отомстить. В этом продолжении он становится еще более опасным и настроенным на уничтожение не только врага, но и его семьи и всего королевства.

"Аквамен и потерянное королевство": смотрите онлайн трейлер фильма

"Секс-терапия"

Премьера: 21 декабря

Жанр: романтическая комедия

В центре событий молодая пара, Реми и Сандра, которые обожают друг друга, но что-то мешает им иметь ребенка. Оказывается, что это связано с синдромом прежней любви. Единственным способом преодоления этого препятствия является повторное занятие сексом с бывшими партнерами и партнерами. Это становится настоящим испытанием, где двое влюбленных не только проверяют свои отношения на прочность, но и пытаются привести в постель тех, кого раньше избегали.

"Секс-терапия": смотрите онлайн трейлер фильма

"Берлин"

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Премьера: 29 декабря

Жанр: Боевик, криминал, драма

"Берлин" – это спин-офф популярного сериала "Бумажный дом", который разворачивается задолго до событий "Бумажного дома". Сюжет рассказывает о золотых временах вора Андреса де Фонойосы, известного под псевдонимом Берлин. В период своей славы Берлин и его искусная команда собираются в Париже, чтобы воплотить один из самых дерзких планов: украсть 44 миллиона евро у известного аукционного дома за одну ночь.

"Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала

"Счастливый случай"

Премьера: 28 декабря

Жанр: триллер, драма, мелодрама

Фанни – красивая молодая парижанка, у которой казалось бы, есть все... Но буржуазный мир сильно контрастирует с мятежной юностью Фанни. Однажды утром по дороге на работу ей встречается школьный знакомый Алан, который сказал ей, что он всегда был в нее влюблен. Их общение быстро перерастает в роман, а муж Фанни сразу начинает подозревать об измене.

"Счастливый случай": смотрите онлайн трейлер фильма