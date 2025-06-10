Не только "Венздей": летние кинопремьеры, которые ждет весь мир

Лето – это время для новых приключений и ярких впечатлений. В этом году мировые кинопродакшены поразят нас долгожданными новинками.

Увидим не только фильмы на больших экранах, но и продолжение сериалов, которые уже полюбились зрителям во всем мире. Кино 24 подготовило для вас подборку премьер, которые точно не стоит пропустить.

К слову Самый новый сериал, о котором сегодня гудит вся сеть: почему стоит смотреть ленту

"Джинни и Джорджия", 3 сезон

Дата премьеры: 5 июня

Лето начинается продолжением любимого сериала о Джорджии и ее дочери Джинни. Автор сериала Сара Ламперт поделилась, что 3 сезон удивит зрителей новой атмосферой и настроением.

Джорджия попадет в самое сложное положение в своей жизни: ее могут осудить за убийство. В центре картины – Джинни и Остин, которые тоже переживают неутешительный период, ведь они впервые могут остаться без матери. Приспособятся ли подростки к новым реалиям и как сложится их общение со сверстниками?

"Джинни и Джорджия", 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Мир Юрского периода: Возрождение"

Дата премьеры: 2 июля

Этим летом на экраны возвращается одна из любимых кинофраншиз – "Мир Юрского периода". Часть "Восстановление" станет 7 фильмом в серии и откроет новую трилогию.

События происходят через 5 лет после периода "Доминиона". Планета больше не пригодна для жизни динозавров. Те, что остались, проживают в изолированной экваториальной среде, которая напоминает им времена их расцвета.

Опытная оперативница Зора Бенет, которую сыграет Скарлетт Йоханссон, отправляется на сверхсекретную миссию. Ей известно, что существует ключ к чудодейственным лекарствам, который хранится в генетическом материале трех самых массивных динозавров. Сюжет набирает обороты, когда в ходе операции она сталкивается с гражданской семьей, чья лодка потерпела крушение после атаки морских рептилий. Всех их заносит на таинственный остров. Что за поразительное открытие, которое скрывали от человечества десятилетиями, их там ожидает?

"Мир Юрского периода: Возрождение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Супермен"

Дата премьеры: 11 июля

Перезапуск легендарной истории о Супермене ждали? Это будет первый фильм во франшизе Вселенная DV, над которым работает режиссер Джеймс Ганн. Он поделился, что для создания фильма его вдохновили комиксы 2005-2008 годов All-Star Supermen.

Сюжет разворачивается вокруг молодого героя Кларка Кента, которого на этот раз сыграет Дэвид Коренсвет. Он является уроженцем отдаленной планеты Криптон, однако покидает ее, чтобы найти приют на Земле. На протяжении всей истории мужчина пытается найти баланс между обычной человеческой жизнью и криптонской суперсилой. Зрителя ожидает сложная, тернистая и трогательная история, которая поможет найти Кларку самого себя.

"Супермен": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фантастическая четверка: первые шаги"

Премьера: 24 июля

Это событие горячо ждут фанаты кинематографа Марвел. Долгожданная премьера фильма "Фантастическая четверка: первые шаги", который станет 37-м в кинематографической вселенной Marvel и откроет шестую фазу франшизы.

На этот раз события происходят в 1960-х годах на фоне ретро-футуристического мира. Рид, Сью, Джонни и Бен давно знакомы фанатам комиксов и кино, но теперь перед ними стоят новые вызовы. Земле угрожает космическая катастрофа: ее пытается уничтожить Галактус – создание, которое питается планетами. Все события ведут к финальному противостоянию, от которого зависит не только будущее человечества, но и их судьба. Получат ли они победу и какую цену придется за это заплатить?

"Фантастическая четверка: первые шаги": смотрите онлайн трейлер фильма

"Венздей", 2 сезон

Премьера: 6 августа и 3 сентября

После трех лет ожидания, Венздей возвращается. Стриминговая платформа решила разделить сезон на две части, поэтому первая будет доступна к просмотру уже 6 августа.

Финал первого сезона оставил за собой много нераскрытых вопросов, в том числе и то, кто является таинственным сталкером юной девушки.

Во 2 сезоне нас поразят новые персонажи, которые сильно повлияют на становление главной героини. Настоящей сенсацией стало то, что Леди Гага присоединилась к актерскому составу сериала. Певица сыграет роль Розалин Ротвуд – учительницы академии Невермор.

Зрителей ожидают новые загадки, мистические открытия и опасности, ведь мисс Адамс узнает, что далеко не все знает об этой непростой школе.

"Венздей", 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Трое"

Дата премьеры: 21 августа

Украинский кинематограф тоже порадует нас новинкой ко Дню Независимости. Фильм "Трое", режиссера Ивана Кравчишина, погрузит нас во времена 20 века, когда борьба за нашу свободу достигла своего апогея. В ленте объединились любимые актеры: Артемий Егоров, Роман Ясиновский, Алина Коваленко и другие.

События в фильме развиваются на фоне Украинской революции 1917-1921 годов. Двое разбойников-махновцев устроили засаду красной армии, но все пошло не по плану, ведь противники были хитрее. Чудом спасшись, трое мужчин, которые вроде бы должны были быть врагами, становятся верными товарищами. Теперь их объединяет общая цель: избавиться от красного террора с украинских земель.

"Трое": смотрите онлайн трейлер фильма