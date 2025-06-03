Уже в первые дни после премьеры лента приобрела большую огласку в сети и покорила сердца зрителей. В материале Кино 24 рассказываем, о чем 3 сезон сериала "И просто так" и в чем секрет его популярности.

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О чем 3 сезон сериала "И просто так"

"И просто так" – это продолжение культового сериала "Секс и город", в котором главную роль сыграла Сара Джессика Паркер. Кроме нее, в ленте играют Синтия Никсон и Кристин Дэвис, а также многие другие именитые актеры.

Известно, что в продолжении сериала речь пойдет о напряженных отношениях Кэрри с ее избранником и вероятном романе с соседом. Кроме того, выдается, главная героиня собирается написать собственный роман.

"И просто так": смотрите онлайн трейлер сериала

Культовый сериал "Секс в большом городе" получил большую популярность еще в 2021 году, поэтому не является неожиданностью то, что Кэрри, Миранда, Шарлотта, Сима и другие любимые герои снова покоряют сердца поклонников. Главные героини в очередной раз пытаются ориентироваться в сложной реальности жизни, любви, секса и дружбы 50-летних женщин в Нью-Йорке, и эти сюжеты снова и снова покоряют сердца миллионов.

В третьем сезоне под названием "И просто так" зрители могут насладиться неожиданностями, резкими сюжетными поворотами и тем, чего точно не ожидали увидеть.

Некоторые уже отзываются положительно о новом сезоне, а для кого-то изменения оказались слишком неожиданными. Впрочем, сериал уже приобрел большую популярность, поэтому сеть не утихает от обсуждений.