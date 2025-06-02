Речь идет о мини-сериале "Сирены", который стал одним из самых популярных на стриминговой платформе Netflix. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете ленты.

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О чем сюжет минисериала "Сирены"

"Сирены" – это комедийный минисериал, который можно посмотреть всего за один день, ведь он насчитывает всего пять серий. Это один из самых новых сериалов на Netflix, который, кстати, стал самым популярным на стриминговой платформе за последнюю неделю.

"Сирены": смотрите онлайн трейлер минисериала

По сюжету Девон замечает, что ее сестра имеет странные отношения с новой руководительницей. Начальницу зовут Микаэла Келл, и она – довольно обеспеченная женщина. Девон кажется, что Симона зависима от нее и чрезмерно одержима роскошью жизни Микаэлы.

Она пытается подражать ей во всем – и постепенно становится на нее похожей. Поэтому Девон решает, что пришло время помочь сестре. Но она еще не осознает, в какую опасную игру вмешалась – и насколько сильной и угрожающей может оказаться Микаэла вместе с миром своих соблазнов и роскоши.

Кстати, лето – замечательный период для того, чтобы открыть для себя новые и интересные фильмы. Именно такой лентой стал самый популярный триллер на Netflix, от которого невозможно оторваться. Что это за фильм – читайте по ссылке.