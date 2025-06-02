Чтобы немного оторваться от волнений, стоит выбрать интересный фильм для просмотра и позволить себе расслабиться. В материале Кино 24 рассказываем, почему стоит посмотреть ленту "Улица страха: Королева выпускного".

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О чем сюжет фильма "Улица страха: Королева выпускного"

"Улица страха: Королева выпускного" – фильм, который сейчас входит в перечень самых популярных на стриминговой платформе Netflix. Это ужастик, снят по мотивам романа Р. Л. Стайна "Королева красоты", что является отдельной частью трилогии "Улица страха".

Главные роли в ленте воплотили Ариана Гринблатт, Кэтрин Уотерстон, Лили Тейлор и другие.

События фильма разворачиваются в канун выпускного вечера. В этот период борьба за титул королевы выпускного бала в школе Шейдисайд может стоить кому-то жизни.

"Улица страха: Королева выпускного": смотрите онлайн трейлер фильма

Кто станет настоящей звездой вечера 1988 года? Для аутсайдерки Лори конкуренция кажется безжалостной – и это еще до того, как кто-то начинает убивать кандидаток. Девушки начинают таинственно исчезать одна за другой и именно молодая школьница, которая совсем не претендует на корону, собирается с этим разобраться.

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