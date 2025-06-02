Щоб трохи відірватися від хвилювань, варто обрати цікавий фільм для перегляду й дозволити собі розслабитися. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, чому варто подивитися стрічку "Вулиця страху: Королева випускного".

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Про що сюжет фільму "Вулиця страху: Королева випускного"

"Вулиця страху: Королева випускного" – фільм, який нині входить до переліку найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix. Це жахастик, знятий за мотивами роману Р. Л. Стайна "Королева краси", що є окремою частиною трилогії "Вулиця страху".

Головні ролі у стрічці втілили Аріана Грінблатт, Кетрін Уотерстон, Лілі Тейлор та інші.

Події фільму розгортаються у переддень випускного вечора. У цей період боротьба за титул королеви випускного балу в школі Шейдісайд може коштувати комусь життя.

"Вулиця страху: Королева випускного": дивіться онлайн трейлер фільму

Хто стане справжньою зіркою вечора 1988 року? Для аутсайдерки Лорі конкуренція здається безжальною – і це ще до того, як хтось починає вбивати кандидаток. Дівчата починають таємничо зникати одна за одною і саме молода школярка, яка зовсім не претендує на корону, збирається із цим розібратись.

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