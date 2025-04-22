Ми зібрали для вас високорейтингові драми, які зможуть довести до сліз. У новій добірці від Кіно 24 шукайте свого фаворита.

Радимо Блискучий високорейтинговий детектив, який точно оцінить кожен любитель жанру

"Ми для всіх чужі"

У центрі сюжету самотній сценарист Адам, який проживає у майже порожній висотці на околицях Лондона. Єдиний його сусід – мовчазний чоловік, на ім'я Гаррі.

З кожним днем між ними зав'язується дивна, але довірлива дружба. Та що більше Адам дізнається про Гаррі, то більше відкривається незрозумілого. Поступово він приходить до приголомшливого відкриття: його батьки, яких він вважав давно померлими, можуть бути живими.

"Ми для всіх чужі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Втрачені ілюзії"

У центрі сюжету обдарований, але бідний поет Люсьєн Шардон приїжджає до Парижа в пошуках слави та успіху.

У самій столиці амбіцій та тріумфів він проходить через розчарування, поступово втрачаючи моральні орієнтири. Опинившись на самому дні, він починає усвідомлювати справжню ціну своїх амбіцій.

"Втрачені ілюзії": дивіться онлайн трейлер фільму

"Знедолені"

За сюжетом, дія відбувається на початку XIX століття. Європа стоїть на порозі революційних змін. Колишній каторжник Жан Вальжан, озлоблений після 19 років у в'язниці, потрапляє до дому доброго єпископа з міста Дінь. Ця зустріч назавжди змінює його життя.

"Знедолені": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, якщо ви хочете розслабитись з рідними, ми знайшли для вас блискучу пригодницьку сімейну комедію для родинного перегляду.