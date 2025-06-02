Йдеться про мінісеріал "Сирени", який став одним із найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет стрічки.

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Про що сюжет мінісеріалу "Сирени"

"Сирени" – це комедійний мінісеріал, який можна переглянути всього за один день, адже він налічує лише п'ять серій. Це один із найновіших серіалів на Netflix, який, до речі, став найпопулярнішим на стримінговій платформі за останній тиждень.

"Сирени": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

За сюжетом Девон помічає, що її сестра має дивні стосунки з новою керівницею. Начальницю звуть Мікаела Келл, і вона – доволі забезпечена жінка. Девон здається, що Симона залежна від неї й надмірно одержима розкішшю життя Мікаели.

Вона намагається наслідувати її в усьому – і поступово стає на неї схожою. Тож Девон вирішує, що настав час допомогти сестрі. Але вона ще не усвідомлює, у яку небезпечну гру втрутилася – і наскільки сильною та загрозливою може виявитися Мікаела разом зі світом своїх спокус і розкоші.

До речі, літо – чудовий період для того, аби відкрити для себе нові та цікаві фільми. Саме такою стрічкою став найпопулярніший трилер на Netflix, від якого неможливо відірватись. Що це за фільм – читайте за посиланням.