5 захватывающих премьер на Netflix в январе, которые нельзя пропустить

Новый год – это время для новых начинаний, а что может быть лучше, чем обновление списка фильмов и сериалов, которые вы собираетесь посмотреть в ближайшем будущем? С новым годом приходят новые возможности, а вместе с ними и новые увлекательные киноистории.

Это идеальный момент, чтобы добавить в свою коллекцию свежие премьеры Netflix, которые обещают вобрать в себя все жанры и эмоции, что только можно себе представить. Независимо от того, любите ли вы драму, фантастику, комедии или сериалы с элементами триллера, в январе вас ждет настоящий фурор в мире кино.

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Премьеры января на Netflix

В январе вас ждут новые фильмы и сериалы, что стоит добавить в свой список для просмотра:

"Не умирай: Мужчина, что хочет жить вечно" (1 января) – Брайан Джонсон, миллионер, который хочет продлить свою жизнь до 200 лет, становится героем документального фильма. Вы увидите его повседневную жизнь, медицинские процедуры, которые он проходит, а также то, как он рискует здоровьем и своим состоянием, чтобы остановить старение. Это не просто история о здоровье, но и о стремлении человека победить время.

"Скучаю по тебе" (1 января) – Детектив Кэт Донован, расследуя дело, случайно наталкивается на приложение для знакомств, где находит своего бывшего жениха, который исчез много лет назад. Она решает узнать правду, но постепенно понимает, что некоторые тайны лучше оставить непознанными.

"Канк о жизни" (2 января) – Документалистка Филомена Канк отправляется в путешествие, чтобы понять, в чем заключается смысл жизни. Она посещает живописные места и спрашивает философов и ученых неожиданные вопросы, ставя их в сложное положение. Ее взгляд на мир и жизненные вопросы, без сомнения, вас удивит.

"Первобытная Америка" (9 января) – Этот сериал рассказывает историю матери и сына, которые путешествуют по суровым землям американского Запада, пытаясь убежать от прошлого. Во время путешествия они сталкиваются с борьбой культур, религии и сообществ, где люди борются за контроль над землей и свою судьбу.

"Снова в действии" (17 января) – Через 15 лет после того, как Эмили и Мэт, в исполнении Камерон Диаз и Джейми Фокса, оставили жизнь шпионов и стали родителями, их прикрытие срывается. Они возвращаются в мир шпионажа, что снова ставит их под угрозу. Их возвращение в эту опасную игру обещает много сюрпризов.

Эти фильмы и сериалы обещают быть интересными, эмоциональными и наполненными незабываемыми моментами, которые сделают ваш январь еще теплее.