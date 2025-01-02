Це ідеальний момент, щоб додати до своєї колекції свіжі прем'єри Netflix, які обіцяють увібрати в себе всі жанри та емоції, що тільки можна собі уявити. Незалежно від того, чи ви любите драму, фантастику, комедії чи серіали з елементами трилера, у січні вас чекає справжній фурор у світі кіно.

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Прем'єри січня на Netflix

У січні на вас чекають нові фільми та серіали, що варто додати до свого списку для перегляду:

"Не вмирай: Чоловік, що хоче жити вічно" (1 січня) – Браян Джонсон, мільйонер, який хоче продовжити своє життя до 200 років, стає героєм документального фільму. Ви побачите його повсякденне життя, медичні процедури, які він проходить, а також те, як він ризикує здоров’ям і своїми статками, аби зупинити старіння. Це не просто історія про здоров'я, а й про прагнення людини перемогти час.

"Сумую за тобою" (1 січня) – Детективка Кет Донован, розслідуючи справу, випадково натрапляє на додаток для знайомств, де знаходить свого колишнього нареченого, який зник багато років тому. Вона вирішує дізнатися правду, але поступово розуміє, що деякі таємниці краще залишити непізнаними.

"Канк про життя" (2 січня) – Документалістка Філомена Канк вирушає в подорож, аби зрозуміти, в чому полягає сенс життя. Вона відвідує мальовничі місця та запитує філософів і вчених несподівані питання, ставлячи їх у складне становище. Її погляд на світ і життєві питання, без сумніву, вас здивує.

"Первісна Америка" (9 січня) – Цей серіал розповідає історію матері та сина, які подорожують суворими землями американського Заходу, намагаючись втекти від минулого. Під час подорожі вони стикаються з боротьбою культур, релігії та спільнот, де люди борються за контроль над землею та свою долю.

"Знову в дії" (17 січня) – Через 15 років після того, як Емілі та Мет, у виконанні Камерон Діаз і Джеймі Фокса, залишили життя шпигунів і стали батьками, їхнє прикриття зривається. Вони повертаються у світ шпигунства, що знову ставить їх під загрозу. Їхнє повернення до цієї небезпечної гри обіцяє багато сюрпризів.

Ці фільми та серіали обіцяють бути цікавими, емоційними та наповненими незабутніми моментами, які зроблять ваш січень ще теплішим.