Якщо ви один із тих, хто оцінив стрічку "Моя провина", вам обов'язково варто ознайомитись з іншими фільмами в схожому стилі. Для цього ми підготували для вас список кінокартин, які, ймовірно, принесуть вам таке ж задоволення та емоції.

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"Сльозотворець"

За сюжетом фільму, у Ніки та Рігеля було складне й важке дитинство. Обоє виховувались у притулках, де їм доводилось боротися за виживання та намагатись знайти своє місце в житті. Коли нова сім'я забирає їх із притулку, вони виявляють, що, попри всі труднощі, їх пов'язують сильні та несподівані почуття.

"Сльозотворець": дивіться онлайн трейлер фільму

Це відчуття стає для них непереборним, і вони поступово усвідомлюють, що їхній зв'язок має глибоке емоційне значення, яке змінює їхнє життя. Несподіваність і складність цієї ситуації лише посилюють їхні стосунки, і вони починають розуміти, що для них важливіше за все – це бути разом, попри всі перешкоди.

"Моє прекрасне нещастя"

Першокурсниця коледжу Еббі вирішує почати нове життя з чистого листа. Вона намагається тримати дистанцію від свого темного минулого, прагнучи залишити його позаду. Однак їй важко протистояти сильному потягу до Тревіса – місцевого "поганого хлопця". Тревіс поєднує навчання в коледжі з кар'єрою місцевого ловеласа та захопленням підпільними боями у клітках.

"Моє прекрасне нещастя": дивіться онлайн трейлер фільму

Для Еббі це здається абсолютно нісенітницею, і вона не вірить, що можна жити таким життям. Але Тревіс пропонує їй укласти парі, і вони встановлюють умови, яких ніхто не може передбачити. Це парі ставить їх у ситуацію, де почуття, емоції та ризики зливаються в одну гру, чий результат залишатиметься загадкою. Чим більше Еббі намагається тримати відстань, тим сильніше її приваблює Тревіс, і кожен крок у їхніх стосунках веде до все більших непередбачуваних наслідків.

"Крізь моє вікно"

За сюжетом, усе почалося з банального, на перший погляд, пароля до Wi-Fi. Ракель давно відчуває сильні почуття до свого привабливого сусіда Ареса, проте через свою сором'язливість та невпевненість вона ніколи не наважувалася завести з ним розмову. Вона потайки спостерігає за ним, мріючи про можливість ближчого знайомства, але її страхи та сумніви не дають їй зробити перший крок.

"Крізь моє вікно": дивіться онлайн трейлер фільму

Кожен день для Ракель – це боротьба з власними почуттями та страхом відмови. Вона фантазує, як могла б завоювати серце Ареса, але чи справді у неї є шанс? Чи вийде їй знайти спосіб привернути його увагу, подолавши власну нерішучість?

Все починається з дрібниці, коли їй потрібно отримати доступ до Wi-Fi, і цей момент може стати тією самою можливістю, що змінить їхні стосунки. Чи зможе Ракель знайти в собі сміливість і зробити перший крок, щоб розпочати історію, яка, можливо, приведе її до щастя?