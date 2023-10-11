Полный список фильмов и сериалов, которые в период со 2 по 8 октября украинцы чаще всего просматривали на Netflix, смотрите дальше.

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Самые популярные сериалы на Netflix

Две недели подряд рейтинг сериалов возглавлял финальный сезон "Сексуального образования", однако 5 октября состоялась премьера третьего сезона популярного сериала. "Люпен", который стал лидером по просмотрам. В ней Ассан решится полностью отойти от дел, однако перед этим захочет воплотить безумную идею – похитить драгоценное украшение "Черная жемчужина".

"Люпен" 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Больше проектов в рейтинге:

"Сексуальное образование", 4 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Бекхэм", минисериал;

"Люпен", 2 сезон;

"Любое дитя", минисериал;

ONE PIECE, 1 сезон;

"Сексуальное образование", 3 сезон;

"Сексуальное образование", 1 сезон;

"Сексуальное образование", 2 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix среди украинцев / Фото Netflix