Полный список фильмов и сериалов, которые в период со 2 по 8 октября украинцы чаще всего просматривали на Netflix, смотрите дальше.
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Самые популярные сериалы на Netflix
Две недели подряд рейтинг сериалов возглавлял финальный сезон "Сексуального образования", однако 5 октября состоялась премьера третьего сезона популярного сериала. "Люпен", который стал лидером по просмотрам. В ней Ассан решится полностью отойти от дел, однако перед этим захочет воплотить безумную идею – похитить драгоценное украшение "Черная жемчужина".
"Люпен" 3 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала
Больше проектов в рейтинге:
- "Сексуальное образование", 4 сезон;
- "Люпен", 1 сезон;
- "Бекхэм", минисериал;
- "Люпен", 2 сезон;
- "Любое дитя", минисериал;
- ONE PIECE, 1 сезон;
- "Сексуальное образование", 3 сезон;
- "Сексуальное образование", 1 сезон;
- "Сексуальное образование", 2 сезон.
Самые популярные сериалы на Netflix среди украинцев / Фото Netflix
Самые популярные фильмы на Netflix
Уже вторую неделю подряд украинцы больше всего предпочитают фильм "Рептилии". Это американский уголовный триллер режиссера Гранта Сингера. Сюжет разворачивается вокруг детектива, пытающегося узнать правду по делу об убийстве молодого агента по недвижимости. В ходе этого расследования детектив разрушает иллюзии в своей жизни.
"Рептилии": смотрите онлайн трейлер фильма
Больше проектов в рейтинге:
- "Чистая игра", 2023 год;
- "Бесконечность", 2021 год;
- "Знахарь", 2023 год;
- "Максимальная нагрузка", 2023;
- "Лучшие выходные", 2021 год;
- "Дети шпионов: Армагеддон", 2023 год;
- "Нигде", 2023 год;
- "Секреты домашних животных", 2016;
- "Щенячий патруль в кино", 2021 год.
Самые популярные фильмы на Netflix среди украинцев / Фото Netflix