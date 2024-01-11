5 новых сериалов, которые можно посмотреть на Netflix уже сегодня

Сегодня вечером каждый киноман точно найдет, чем заняться. Поскольку на платформе Netflix выходят 5 абсолютно разных по жанрам лент.

В подборке 24 Канала вы точно найдете что-то по своему вкусу. Здесь есть и криминал, и детектив, и комедия, а также драма и любимый мультфильм "Соник Прайм" 3 сезон.

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Ленты, которые можно посмотреть на Netflix уже сегодня

"Мальчик поглощает вселенную"

Жанр: криминал, драма, детектив

Это новый мини сериал, который выходит на Neflix сегодня. Брисбен, 1980-е годы. Молодой человек осознает неумолимую реальность и пытается выстоять перед опасностью, снова и снова подстерегающей его семью.

"Мальчик поглощает вселенную": смотрите онлайн трейлер сериала

"Чемпион"

Жанр: драма

Рэпер Боско выходит из тюрьмы и готов вернуться на музыкальную сцену. Однако его сестра Вита начинает свою карьеру, и прочная связь в их семье становится предметом испытаний.

"Чемпион": смотрите онлайн трейлер сериала

"Убийственный суп"

Кіно навчає нас вірити у неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Жанр: комедия, драма, триллер

Свати мечтает открыть свой собственный ресторан, но неожиданно совершенное убийство разрушает ее планы. Вместе с любовником они рискованно решают совершить неожиданный шаг: он берет на себя роль ее мужа.

"Убийственный суп": смотрите онлайн трейлер фильма

"Детектив Форст"

Жанр: детектив, драма

Детектива увольняют из-за его нестандартных подходов к расследованию. Чтобы решить загадочную серию жестоких убийств, ему приходится объединить силы с журналисткой.

"Детектив Форст": смотрите онлайн трейлер сериала

"Соник Прайм" 3 сезон

Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения

Эпическая схватка с доктором Эгменом раскалывает космос. Соник стремительно пересекает параллельные измерения, чтобы найти своих друзей и спасти вселенную.

"Соник Прайм": смотрите онлайн мультфильм трейлер.