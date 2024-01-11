У добірці 24 Каналу ви точно знайдете щось на свій смак. Тут є і кримінал, і детектив, і комедія, а також драма та улюблений дитячий мультфільм "Сонік Прайм" 3 сезон.
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Стрічки, які можна подивитись на Netflix уже сьогодні
"Хлоп'я поглинає всесвіт"
Жанр: кримінал, драма, детектив
Це новий мінісеріал, який виходить на Neflix сьогодні. Брисбен, 1980-ті роки. Молодий чоловік усвідомлює невблаганну реальність і намагається вистояти перед небезпекою, що знову і знову підстерігає його родину.
"Хлоп'я поглинає всесвіт": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Чемпіон"
Жанр: драма
Репер Боско виходить із тюрми та готовий повернутися на музичну сцену. Проте його сестра Віта розпочинає власну кар'єру, і міцний зв'язок у їхній родині стає предметом випробувань.
"Чемпіон": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Убивчий суп"
Жанр: комедія, драма, трилер
Сваті мріє відкрити свій власний ресторан, але несподівано вчинене вбивство руйнує її плани. Разом з коханцем вони ризиковано вирішують здійснити несподіваний крок: він бере на себе роль її чоловіка.
"Убивчий суп": дивіться онлайн трейлер фільму
"Детектив Форст"
Жанр: детектив, драма
Детектива звільняють через його нестандартні підходи до розслідування. Для того щоб вирішити загадкову серію жорстоких вбивств, йому доводиться об'єднати сили з журналісткою.
"Детектив Форст": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Сонік Прайм" 3 сезон
Жанр: мультфільм, фентезі, пригоди
Епічна сутичка з доктором Егменом розколює космос. Сонік стрімко перетинає паралельні виміри, щоб знайти своїх друзів і врятувати всесвіт.
"Сонік Прайм": дивіться онлайн трейлер мультфільму