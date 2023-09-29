А вечером 24 Канал предлагает посмотреть фильмы и сериалы, которые обязательно вернут вас в детство и подарят немного беззаботности, которой нам всем сейчас очень не хватает.

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"История Золушки"

Год: 2004

Жанр: романтическая комедия

Страна: США, Канада

Лента начинается с рассказа о 9-летней Саманте Монтгомери, которая живет в Калифорнии и верит в сказочные истории. Ее отец Холл – владелец закусочной, а дом похож на настоящий замок. Казалось бы, что жизнь девочки действительно как у принцессы, однако все меняется, когда отец женится на матери двух привередливых девушек – Фионе.

После смерти папы Саманта становится для мачехи и сводных сестер настоящей рабыней. Она исполняет все их капризы, помогает в закусочной и готовится к вступлению в Принстон. В чате она знакомится с таинственным путешественником, в которого влюбляется. Саманта даже не догадывается, что это знакомство изменит всю ее жизнь.

"История Золушки": смотрите онлайн трейлер фильма

Кино учит нас верить в невозможное. Favbet помогает сделать невозможное реальным. Удобный сервис для игр, казино, ставки на спорт – каждый найдет то, что ему по вкусу. Сериал "Новенькая"

Год: 2019

Жанр: мелодрама, детектив

Страна: Украина

Вера училась в обычной школе, однако через некоторые обставить ей пришлось перейти в городскую элитную школу. Девушка не стремится подняться на вершину общества, но должна выполнить секретную задачу. Какое и почему именно она?

"Новенькая": смотрите онлайн трейлер сериала

"16 желаний"

Год: 2010

Жанр: фэнтези, драма

Страна: Канада, США

Главная героиня Эбби Дженсен мечтала о праздновании своего 16-летия с детства. Она получает волшебную коробку с 16 свечами, каждая из которых соответствует номеру ее желания в списке, который девушка составляла на протяжении всех этих лет. Все желания девочки сбываются одно за другим, но в один момент она понимает, что быть ребенком не так плохо, как кажется.

"16 желаний": смотрите онлайн трейлер фильма

Сериал "Сексуальное образование"

Год: 2019 – 2023

Жанр: драма, комедия

Страна: США, Великобритания

Недавно на Netflix вышел финальный сезон популярного сериала "Сексуальное образование". В ленте рассказывают о школьниках и проблемах полового воспитания, которые родители просто игнорируют. А вот главный герой Отис знает многое об интимных отношениях, ведь его мама работает секс-терапевтом. Одноклассница Отиса предлагает ему использовать свои знания, чтобы помогать сверстникам, которым не хватает советов в сложных ситуациях.

"Сексуальное образование": смотрите онлайн трейлер 4 сезона