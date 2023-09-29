А вечером 24 Канал предлагает посмотреть фильмы и сериалы, которые обязательно вернут вас в детство и подарят немного беззаботности, которой нам всем сейчас очень не хватает.
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"История Золушки"
Лента начинается с рассказа о 9-летней Саманте Монтгомери, которая живет в Калифорнии и верит в сказочные истории. Ее отец Холл – владелец закусочной, а дом похож на настоящий замок. Казалось бы, что жизнь девочки действительно как у принцессы, однако все меняется, когда отец женится на матери двух привередливых девушек – Фионе.
После смерти папы Саманта становится для мачехи и сводных сестер настоящей рабыней. Она исполняет все их капризы, помогает в закусочной и готовится к вступлению в Принстон. В чате она знакомится с таинственным путешественником, в которого влюбляется. Саманта даже не догадывается, что это знакомство изменит всю ее жизнь.
"История Золушки": смотрите онлайн трейлер фильма
Вера училась в обычной школе, однако через некоторые обставить ей пришлось перейти в городскую элитную школу. Девушка не стремится подняться на вершину общества, но должна выполнить секретную задачу. Какое и почему именно она?
"Новенькая": смотрите онлайн трейлер сериала
"16 желаний"
Главная героиня Эбби Дженсен мечтала о праздновании своего 16-летия с детства. Она получает волшебную коробку с 16 свечами, каждая из которых соответствует номеру ее желания в списке, который девушка составляла на протяжении всех этих лет. Все желания девочки сбываются одно за другим, но в один момент она понимает, что быть ребенком не так плохо, как кажется.
"16 желаний": смотрите онлайн трейлер фильма
Сериал "Сексуальное образование"
Недавно на Netflix вышел финальный сезон популярного сериала "Сексуальное образование". В ленте рассказывают о школьниках и проблемах полового воспитания, которые родители просто игнорируют. А вот главный герой Отис знает многое об интимных отношениях, ведь его мама работает секс-терапевтом. Одноклассница Отиса предлагает ему использовать свои знания, чтобы помогать сверстникам, которым не хватает советов в сложных ситуациях.
"Сексуальное образование": смотрите онлайн трейлер 4 сезона