А ввечері 24 Канал пропонує переглянути фільми та серіали, які обов'язково повернуть вас у дитинство та подарують трішки безтурботності, якої нам всім зараз дуже бракує.

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"Історія Попелюшки"

Рік: 2004

Жанр: романтична комедія

Країна: США, Канада

Стрічка розпочинається з розповіді про 9-річну Саманту Монтгомері, яка живе в Каліфорнії та вірить в казкові історії. Її батько Холл – власник закусочної, а будинок схожий на справжній замок. Здавалося б, що життя дівчинки справді ніби у принцеси, однак все змінюється, коли батько одружується з матір'ю двох вередливих дівчат – Фіоною.

Після смерті тата Саманта стає для мачухи та зведених сестер справжньою рабинею. Вона виконує всі їхні примхи, допомагає у закусочній та готується до вступу в Прінстон. У чаті вона знайомиться з таємничим Мандрівником, у якого закохується. Саманта навіть не здогадується, що це знайомство змінить все її життя.

"Історія Попелюшки": дивіться онлайн трейлер фільму

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку. Серіал "Новенька"

Рік: 2019

Жанр: мелодрама, детектив

Країна: Україна

Віра навчалася у звичайній школі, однак через певні обставити їй довелося перейти до міської елітної школи. Дівчина не прагне піднятися на вершечок суспільства, але повинна виконати секретне завдання. Яке і чому саме вона?

"Новенька": дивіться онлайн трейлер серіалу

"16 бажань"

Рік: 2010

Жанр: фентезі, драма

Країна: Канада, США

Головна героїня Еббі Дженсен мріяла про святкування свого 16-річчя ще з дитинства. Вона отримує чарівну коробку з 16-ма свічками, кожна з яких відповідає номеру її бажання в списку, який дівчина складала протягом усіх цих років. Усі бажання дівчинки здійснюються одне за одним, але в один момент вона розуміє, що бути дитиною не так погано, як здається.

"16 бажань": дивіться онлайн трейлер фільму

Серіал "Сексуальна освіта"

Рік: 2019 – 2023

Жанр: драма, комедія

Країна: США, Великобританія

Нещодавно на Netflix вийшов фінальний сезон популярного серіалу "Сексуальна освіта". У стрічці розповідають про школярів та проблеми статевого виховання, які деякі батьки просто ігнорують. А от головний герой Отіс знає багато про інтимні стосунки, адже його мама працює секс-терапевтом. Однокласниця Отіса пропонує йому використовувати свої знання, щоб допомагати одноліткам, яким бракує порад у складних ситуаціях.

"Сексуальна освіта": дивіться онлайн трейлер 4 сезону