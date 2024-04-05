4 украинских фильма и сериала, которые показывают жестокую правду о войне в Украине

Современный украинский кинематограф активно адаптируется к реалиям, в которых мы живем. Радует, что украинское кино все больше поражает качеством своего контента. Особенно это касается лент, которые отражают правду о том, что сегодня переживают наши люди из-за российской агрессии.

В списке Кино 24 вы найдете ленты о большой и жестокой войне в Украине. Это истории, которые отражают правду, а некоторые из них уже успели прокричать о нашей стране на весь мир.

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"Я – Надежда"

Это военная драма, которая состоит из четырех серий. Лента рассказывает о неописуемых подвигах медицинских работников, которые работали в условиях полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

В этой тяжелой реальности они проявили поразительную смелость, бесстрашие и безграничную преданность своей профессии, спасая каждую человеческую жизнь, даже при риске собственной. Их героические поступки стали воплощением высоких идеалов медицинской службы и патриотизма.

"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

"Долгие сутки"

Ко второй годовщине большой войны в Украине Алан Бадоев выпустил документальный фильм "Долгие сутки". Уникальность ленты заключается в том, что ее съемки и соавторство принадлежат обычным украинцам. Люди прислали режиссеру видео своей еще мирной жизни до 23 февраля 2022 года, которое внезапно прекратилось 24-го.

Во время просмотра фильма ты можешь наблюдать, как разворачивается война в разных населенных пунктах: больших и малых: Киев, Белая Церковь, Иванков, Харьков, Мариуполь, Херсон, Чернигов, Днепр, Максимовка и многие другие. Это лишь некоторые города и села, изображены в фильме.

В этой ленте отсутствуют слова режиссера, которые бы вели тебя по сюжету. Зритель имеет возможность стать своим собственным переводчиком, блуждать мыслями и размышлениями, идти своей собственной траекторией, а не по сценарию режиссера.

"Долгие сутки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Первые дни"

Каждый эпизод этой ленты берет свое начало из реальной жизни.

Ольга вынуждена жить в одном доме с двумя мужчинами – нынешним и бывшим. Максима война застает на работе, в зоопарке, откуда он не может уехать. Бездомный, который живет в машине, помогает местной ТрО. Мальчик Егор успокаивается, представляя, как он сбивает ракеты, будто это злые птички. Немец, по имени Клаус приезжает в Киев, чтобы забрать девушку, но оказывается среди волонтеров и присоединяется к их работе. Андрей Данилко проводит стримы в своей столичной квартире и становится вдохновением для миллионов.

Главные герои должны спастись сами, помочь своим близким и сохранить свое достоинство и веру в победу.

"Первые дни": смотрите онлайн трейлер сериала

"20 дней в Мариуполе"

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И, конечно, каждый, кто хочет знать правду о войне в Украине, должен увидеть оскароносную ленту Мстислава Чернова.

Это фильм об ужасах, которые происходили в оккупированном Мариуполе в начале большой войны в Украине: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений. Все это зафиксировали журналисты команды Associated Press, которые стали последними международными специалистами в окруженном Мариуполе.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Смотрите трейлеры онлайн и просматривайте ленты, которые являются важными не только для развития украинского кино, но и существенным инструментом для популяризации правды во всем мире.