У списку Кіно 24 ви знайдете стрічки про велику та жорстоку війну в Україні. Це історії, які відображають правду, а деякі з них уже встигли прокричати про нашу країну на увесь світ.

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"Я – Надія"

Це воєнна драма, яка складається із чотирьох серій. Стрічка розповідає про невимовні подвиги медичних працівників, які працювали в умовах повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

У цій тяжкій реальності вони виявили разючу сміливість, безстрашність і безмежну відданість своїй професії, рятуючи кожне людське життя, навіть за ризику власного. Їхні героїчні вчинки стали втіленням найвищих ідеалів медичної служби та патріотизму.

"Я – Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Довга доба"

До другої річниці великої війни в Україні Алан Бадоєв випустив документальний фільм "Довга доба". Унікальність стрічки полягає в тому, що її зйомки та співавторство належать звичайним українцям. Люди надіслали режисеру відео свого ще мирного життя до 23 лютого 2022 року, яке раптово припинилося 24-го.

Під час перегляду фільму ти можеш спостерігати, як розгортається війна у різних населених пунктах: великих і малих: Київ, Біла Церква, Іванків, Харків, Маріуполь, Херсон, Чернігів, Дніпро, Максимівка і багато інших. Це лише деякі міста і села, зображені у фільмі.

У цій стрічці відсутні слова режисера, які б вести тебе по сюжету. Глядач має можливість стати своїм власним перекладачем, блукати думками та роздумами, йти своєю власною траєкторією, а не за сценарієм режисера.

"Довга доба": дивіться онлайн трейлер фільму

"Перші дні"

Кожен епізод цієї стрічки бере свій початок із реального життя.

Ольга змушена жити в одному будинку з двома чоловіками – нинішнім і колишнім. Максима війна застає на роботі, у зоопарку, звідки він не може виїхати. Безхатько, який живе в машині, допомагає місцевій ТрО. Хлопчик Єгор заспокоюється, уявляючи, як він збиває ракети, ніби це злі пташки. Німець, на ім'я Клаус приїжджає до Києва, щоб забрати дівчину, але опиняється серед волонтерів і долучається до їхньої роботи. Андрій Данилко проводить стріми у своїй столичній квартирі й стає натхненням для мільйонів.

Головні герої мають врятуватися самі, допомогти своїм близьким і зберегти свою гідність і віру в перемогу.

"Перші дні": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"20 днів у Маріуполі"

І, звичайно, кожен, хто хоче знати правду про війну в Україні, має побачити оскароносну стрічку Мстислава Чернова.

Це фільм про жахи, які відбувались в окупованому Маріуполі на початку великої війни в Україні: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів. Усе це зафіксували журналісти команди Associated Press, які стали останніми міжнародними фахівцями в оточеному Маріуполі.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Дивіться трейлери онлайн та переглядайте стрічки, які є важливими не лише для розвитку українського кіно, а й суттєвим інструментом для популяризації правди у всьому світі.