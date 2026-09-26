В стиле "Джентльменов": 3 классных фильма об аристократах, бандитах и больших деньгах

Хитовый сериал "Джентльмены" показал зрителям по всему миру, насколько удачно смотрится сочетание старинных английских поместий, дорогой одежды и дерзкого криминала. Поклонникам сериала понравился этот микс из хороших манер, больших денег и черного британского юмора.

Если вы ищете похожую историю на вечер, 24 Канал подготовил несколько увлекательных криминальных фильмов, в которых богачи ведут очень опасные игры.

"Острые козырки" (2013 – 2022)

Рейтинг IMDb – 8,8

После возвращения с войны Томас Шелби вместе с братьями берет под контроль улицы Бирмингема. Случайно в их руках оказывается украденная партия армейского оружия, за которой начинают охотиться ирландские боевики и лондонская полиция. Томас решает рискнуть всем, чтобы вытащить семью из нищеты и пробиться в высшие круги британского аристократического общества.

"Острые козырки": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают феноменальную игру Киллиана Мерфи и ретростиль британской эпохи 1920-х годов. В то же время некоторым критикам не понравилось чрезмерное замедление отдельных эпизодов ради эффектной музыкальной картинки.

"Рок-н-ролльщик" (2008)

Рейтинг IMDb – 7,2

Лидер лондонской мафии Ленни Коул помогает российскому олигарху провернуть махинацию с элитным участком под стадион. В знак дружбы богач одалживает авторитету свою любимую дорогую картину, но она внезапно исчезает из поместья прямо перед запланированной встречей. В то же время мелкие карманники во главе с парнем по прозвищу Раз-Два случайно ограбляют людей олигарха, даже не подозревая, в какую опасную игру они ввязались.

"Рок-н-ролльщик": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes киноэксперты отмечают остроумную игру Джерарда Батлера и Тома Харди, а также черный юмор. В то же время авторы рецензий сетуют на чрезмерную запутанность второстепенных сюжетных линий, которая мешает следить за главным конфликтом.

"Герцог" (2022)

Рейтинг IMDb – 6,9

60-летний таксист Кемптон возмущен тем, что правительство тратит огромные средства на дорогие картины, а бедные люди не могут даже оплатить счета. Когда из Национальной галереи таинственным образом исчезает бесценный портрет герцога Веллингтона, полиция начинает поиски международных профессиональных воров. Впрочем, это полотно спокойно лежит в обычном шкафу таксиста, который требует от чиновников не выкуп, а помощь пожилым людям. Что интересно, эта история основана на реальных событиях и показывает, как один эксцентричный мужчина смог всколыхнуть всю британскую верхушку.

"Герцог": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики хвалят искреннюю комедийную синергию Джима Бродбента и Хелен Миррен, а также меткую иронию над лондонскими чиновниками. В то же время обозреватели отмечают слишком мягкий, почти сказочный тон финала, которому не хватает острой детективной интриги.

Кстати, на днях мы рассказывали, что еще сериалы, кроме "Джентльменов", возглавили рейтинг Netflix в Украине на прошлой неделе.