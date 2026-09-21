Если вы не знаете, что посмотреть вечером, обратите внимание на главные хиты недели от Netflix, которые точно стоят вашего времени.

"Джентльмены", 1-й и 2-й сезоны

Рейтинг IMDb – 8,0

Британский аристократ Эдди Горниман неожиданно получает в наследство от отца роскошное загородное поместье и титул герцога. Вскоре герой выясняет, что на территории семейных владений тайно действует подпольная плантация каннабиса, которой руководит влиятельная наркодинастия Глассов. Пытаясь вытащить брата из долговой ямы и защитить свой дом от лондонского криминала, Эдди погружается в преступный мир и неожиданно обнаруживает в себе талант к гангстерским интригам.

"Джентльмены": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят фирменный ироничный юмор Гая Ричи, элегантный визуальный стиль и убедительную химию между Тео Джеймсом и Каей Скоделарио. В то же время обозреватели критикуют картину за чрезмерную предсказуемость знакомых сюжетных клише режиссера и ощутимый приоритет формы над содержанием.

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"Идеальная ложь", 1-й сезон

Рейтинг IMDb – 6,6

Карен вместе с семьей переезжает в престижный нидерландский городок Берген и быстро вливается в круг местных состоятельных соседей. Новые знакомые проводят дни на роскошных вечеринках и ужинах, однако эта идилия мгновенно рушится после ночного пожара, в котором гибнет их общий друг Эверт. Карен отказывается верить в версию о роковом несчастном случае и начинает собственное расследование. Поиски правды выявляют супружеские измены, махинации с деньгами и давнюю вражду бывших друзей, у каждого из которых есть мотив скрыть преступление.

"Идеальная ложь": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Обозреватели Rotten Tomatoes обращают внимание на мрачную атмосферу и хорошую игру главной героини. Однако критики сетуют на шаблонные сюжетные повороты, типичные для семейных триллеров о богачах.

"Рулевая", 1-й сезон

Рейтинг IMDb – 6,6

Громкий финансовый скандал с участием отца в мгновение ока разрушает беззаботную и обеспеченную жизнь 16-летней Тиган Тао. Вместе с матерью она вынуждена бросить все и начинать с нуля в тихом провинциальном городке. На новом месте девушка больше всего хочет продолжить заниматься академической греблей, но в местной школе есть только мужская сборная. Не собираясь ставить крест на спорте, Тиган бросает смелый вызов обстоятельствам и садится на место рулевой в лодке для мальчиков. Теперь ей предстоит пробиться сквозь недоверие и скептицизм команды, завоевать лидерский авторитет и заставить соперников уважать ее.

"Рулевая": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Рецензенты Rotten Tomatoes хвалят динамику спортивных эпизодов и свежий взгляд на роль рулевой в мужском спорте. Однако в то же время обозреватели критикуют легкую наивность подростковых диалогов.

Среди других самых популярных сериалов Netflix также оказались:

"Такси для опера", 1-й сезон;

"Приключения Казака Выговского", 1-й сезон;

"Красота в темных тонах", 3-й сезон;

"Смерть жены пастора", 1-й сезон;

"Моя блестящая карьера", 1-й сезон;

"Я тебя отыщу".

А если вы до сих пор не знаете, что интересного посмотреть на Netflix, то ранее мы рассказывали о сериалах, которые стали мировыми феноменами.