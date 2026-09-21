Якщо ви вагаєтеся, що увімкнути увечері, то зверніть увагу на головні хіти тижня від Netflix, які точно варті вашого часу.

"Джентльмени", 1-й і 2-й сезони

Рейтинг IMDb – 8,0

Британський аристократ Едді Горніман несподівано отримує у спадок від батька розкішний заміський маєток і титул герцога. Невдовзі герой з'ясовує, що на території родинних угідь таємно діє підпільна плантація канабісу, якою керує впливова наркодинастія Глассів. Намагаючись витягнути брата з боргової ями та захистити свій дім від лондонського криміналітету, Едді занурюється у злочинний світ і несподівано відкриває власний хист до гангстерських інтриг.

"Джентльмени": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять фірмовий іронічний гумор Ґая Річі, елегантний візуальний стиль і переконливу хімію між Тео Джеймсом та Каєю Скоделаріо. Водночас оглядачі критикують стрічку за надмірну передбачуваність знайомих сюжетних тропів режисера та відчутний пріоритет форми над змістом.

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"Досконала брехня", 1-й сезон

Рейтинг IMDb – 6,6

Карен разом із родиною переїжджає до престижного нідерландського містечка Берген та швидко входить до місцевого кола заможних сусідів. Нові знайомі проводять дні на розкішних вечірках і вечерях, однак ця ідилія вмить руйнується після нічної пожежі, у якій гине їхній спільний приятель Еверт. Карен відмовляється вірити у версію про фатальний нещасний випадок і починає власне розслідування. Пошуки правди витягують на поверхню подружні зради, махінації з грошима та давню ворожнечу колишніх друзів, де кожен має мотив приховувати злочин.

"Досконала брехня": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі Rotten Tomatoes звертають увагу на похмуру атмосферу та хорошу гру головної героїні. Однак критики нарікають на шаблонні сюжетні повороти, типові для сімейних трилерів про багатіїв.

"Стернова", 1-й сезон

Рейтинг IMDb – 6,6

Гучний фінансовий скандал за участю батька вмить руйнує безтурботне й заможне життя 16-річної Тіган Тао. Разом із матір'ю вона змушена покинути все та починати все з нуля в тихому провінційному містечку. На новому місці дівчина понад усе прагне продовжити заняття академічним веслуванням, але місцева школа має лише чоловічу збірну. Не збираючись ставити хрест на спорті, Тіган кидає сміливий виклик обставинам і сідає на місце стернової у човні для хлопців. Тепер їй доведеться пробитися крізь недовіру й скепсис команди, завоювати лідерський авторитет і змусити суперників поважати її.

"Стернова": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Рецензенти Rotten Tomatoes хвалять динаміку спортивних епізодів і свіжий погляд на роль стернової у чоловічому спорті. Однак водночас оглядачі критикують легку наївність підліткових діалогів.

Серед інших найпопулярніших серіалів Netflix також опинилися:

"Таксі для опера", 1-й сезон;

"Пригоди Козака Виговського", 1-й сезон;

"Ціна краси", 3-й сезон;

"Смерть дружини пастора", 1-й сезон;

"Моя блискуча кар'єра", 1-й сезон;

"Я тебе відшукаю".

А якщо ви досі не знаєте, що подивитися цікавого на Netflix, то раніше ми розповідали про серіали, які стали світовими феноменами.