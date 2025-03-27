Существует огромное количество фильмов, которые не просто рассказывают о кражах, а превращают их в захватывающие приключения, где неожиданным становится каждый сюжетный поворот. Среди этих лент есть те, что стали фаворитами зрителей. Кино 24 подготовил подборку лучших фильмов и сериалов об ограблениях.

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"Иллюзия обмана" (2013)

Фильм рассказывает о профессиональных фокусниках, которые специализируются на дерзких ограблениях банков во время своих выступлений. Их шоу не только завораживают зрителей, но и служат отличным прикрытием для их преступных деяний. Этим делом заинтересовывается ФБР, которое пытается раскрыть тайны этих мастеров иллюзий. Однако разоблачить фокусников не так легко, как кажется на первый взгляд.

"Иллюзия обмана": смотрите трейлер фильма онлайн

Обратите внимание! Если вам нравятся жуткие фильмы, которые держат в напряжении до самого конца, то предлагаем посмотреть наш материал.

"Одиннадцать друзей Оушена" (2001)

Харизматичный аферист Дэнни Оушен только вышел из тюрьмы, а уже планирует организовать идеальное ограбление казино. Для этого он собирает команду из лучших воров, хакеров и взрывотехников, чтобы победить своего конкурента – бизнесмена Терри Бенедикта. Хоть враг всегда на шаг впереди, Дэнни не собирается сидеть сложа руки. Оушен уверен, что ему удастся воплотить свой блестящий план в жизнь.

"Одиннадцать друзей Оушена": смотрите трейлер фильма онлайн

"Бумажный дом" (2017-2021)

Профессор тщательно готовит самое грандиозное ограбление в истории Испании. Мужчина собрал команду из 8 человек, чтобы зайти в Королевский монетный двор. Их план – не просто похитить деньги, а собственноручно напечатать миллиарды евро. Однако во время операции преступникам приходится импровизировать, ведь заложники поражают своей непредсказуемостью, а между членами команды вспыхивают чувства.

"Бумажный дом": смотрите трейлер сериала онлайн