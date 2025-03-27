Існує величезна кількість фільмів, які не просто розповідають про крадіжки, а перетворюють їх на захопливі пригоди, де несподіваним стає кожен сюжетний поворот. Серед цих стрічок є ті, що стали фаворитами глядачів. Кіно 24 підготував добірку найкращих фільмів і серіалів про пограбування.

Цікаво 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які підкорили глядачів в Україні

"Ілюзія обману" (2013)

Фільм розповідає про професійних фокусників, які спеціалізуються на зухвалих пограбуваннях банків під час своїх виступів. Їхні шоу не тільки зачаровують глядачів, але й служать відмінним прикриттям для їхніх злочинних діянь. Цією справою зацікавлюється ФБР, яке намагається розкрити таємниці цих майстрів ілюзій. Однак викрити фокусників не так легко, як здається на перший погляд.

"Ілюзія обману": дивіться трейлер фільму онлайн

Зверніть увагу! Якщо вам подобаються моторошні фільми, які тримають в напрузі до самого кінця, то пропонуємо переглянути наш матеріал.

"Одинадцять друзів Оушена" (2001)

Харизматичний аферист Денні Оушен тільки-но вийшов із в'язниці, а вже планує організувати ідеальне пограбування казино. Для цього він збирає команду з найкращих злодіїв, хакерів та вибухотехніків, щоб перемогти свого конкурента – бізнесмена Террі Бенедикта. Хоч ворог завжди на крок попереду, Денні не збирається сидіти склавши руки. Оушен впевнений, що йому вдасться втілити свій блискучий план у життя.

"Одинадцять друзів Оушена": дивіться трейлер фільму онлайн

"Паперовий будинок" (2017-2021)

Професор ретельно готує найграндіозніше пограбування в історії Іспанії. Чоловік зібрав команду з 8 людей, щоб зайти в Королівський монетний двір. Їхній план – не просто викрасти гроші, а власноруч надрукувати мільярди євро. Однак під час операції злочинцям доводиться імпровізувати, адже заручники вражають своєю непередбачуваністю, а між членами команди спалахують почуття.

"Паперовий будинок": дивіться трейлер серіалу онлайн