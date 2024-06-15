Редакция Кино 24 собрала подборку лент о запретной любви. Их можно включить дождливыми летними вечерами, когда захочется немного поплакать.

Трогательно 3 сильные романтические фильмы о любви на расстоянии

"Мир грядущий"

События фильма происходят в Америке, в 1850-х годах. Эбигейл и Дайер – женаты, однако их жизнь стала слишком обыденной. Супруги проводят дни на ферме, а своими эмоциями и переживаниями женщина делится только с личным дневником. Как-то у Эбигейл и Дайер появляются новые соседи – Талли и Финни. Женщинам удается хорошо подружиться, но потом их отношения переходят в нечто большее. Такая ситуация совсем не нравится мужчинам.

"Мир грядущий": смотрите онлайн трейлер фильма

"Молодые монархи"

Шведский сериал вышел на телеэкраны в 2021 году, а весной этого года зрители увидели последний, 3 сезон. В ленте рассказывается о принце Вильгельме, который учится в известной и влиятельной школе-интернате. Главному герою не слишком нравятся будущие королевские обязанности, поскольку он хочет жить совсем по-другому. Внезапно Вильгельм влюбляется в парня, с которым вместе учится. Однако такую любовь в знатном мире не одобряют.

"Молодые монархи": смотрите онлайн трейлер сериала

"Виктория: История любви"

В фильме рассказывается о любви парня и девушки, которые живут в совершенно разных семьях. Виктория воспитывается в богатстве, а Юханнес – в бедности. Однако парень как-то пообещал, что вскоре заработает много денег, чтобы понравиться отцу девушки. Хотя она влюблена в него и без того. Для главы семейства Виктории главное – это деньги, а не счастливое будущее дочери. Однажды мужчина заявляет, что нашел для девушки хорошего жениха. Хоть Отто и живет в достатке, но Виктория не проявляет к нему никаких чувств. Теперь главная героиня должна сделать выбор: или любовь, или семья.

"Виктория: История любви": смотрите онлайн трейлер фильма

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